Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини

Додано: Нед 10 чер, 2018 11:15

Dear_Sir написав: rjkz написав: Что-то я не понял - чем эта "подписка" отличается от обычного американского лизинга? Что-то я не понял - чем эта "подписка" отличается от обычного американского лизинга?



В лизинг взял одну машину на и весь период, а с Signature взял одну, завтра вернул, взял другую модель, через месяц другую и пока не надоест. $1095 это примерно в два раза выше чем лизинг этих машин. Обычно договор лизинга это 4 года и 60,000 миль пробега. Если привысишь пробег, то пеня где-то $0.15 за милю или выкупай авто по остаточной стоимости. С Signature пробег считай бесконечный, поэтому и так дорого. В лизинг взял одну машину на и весь период, а с Signature взял одну, завтра вернул, взял другую модель, через месяц другую и пока не надоест. $1095 это примерно в два раза выше чем лизинг этих машин. Обычно договор лизинга это 4 года и 60,000 миль пробега. Если привысишь пробег, то пеня где-то $0.15 за милю или выкупай авто по остаточной стоимости. С Signature пробег считай бесконечный, поэтому и так дорого.

В Штатах вроде лизинг 3 года?А пробег в 3-х опциях 10,12 и 15 тысяч в год. Потом можно выкупить и, если я ничего не путаю, некоторые дилершипы дают возможность продлевать лизинг. А ценник на превышение пробега у разных брендов разный. Есть и 20 и кажется 25 центов.Интересно, а в случае с подпиской, страховка входит в ценник? Если да, то уже не так уж и дорого как для мерса, к тому-же обслуживание и царапины в таком режиме на дилершипе скорей всего. Итого реальная переплата будет баксов 200-300.С топливом как? Взял с полным баком и вернул с полным?Мои знакомые сейчас в лизинге за Хайлендер платят 500+баксов, если-бы они жили в НЙ, то страховка была-бы баксов 300 в месяц. Я думаю, за мерс и лиз был-бы больше и страховка.