Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини

Додано: Нед 10 чер, 2018 18:37

Dear_Sir написав: rjkz

Обычно 4 года. Продление лиза - это просто другой контракт встык. Нет, лиз страховку не включает, но оговаривает что ты должен купить определенный минимум покрытия, выше, чем требует закон. Например, обязательна покупка Auto collision и auto comprehensive insurance.



Лиз это для тех, кто практически никуда не ездит, любит всегда новый автомобиль, бесплатное обслуживание и никаких проблем. По лизу переплата существенная, намного выше чем по простому кредиту. Я брал лиз только один раз, а по ходу программы поменял место работы и стал ездить много. В итогу по прошествии 4 лет моя пеня за экстра пробег составила $12,000. Ессесно, платить её не было смысла и я выкупил машину.



Бензин вообще не оговаривается. При сумме договора в $40-$60k бензин это вообще за пределом погрешности округления. Обычно 4 года. Продление лиза - это просто другой контракт встык. Нет, лиз страховку не включает, но оговаривает что ты должен купить определенный минимум покрытия, выше, чем требует закон. Например, обязательна покупка Auto collision и auto comprehensive insurance.Лиз это для тех, кто практически никуда не ездит, любит всегда новый автомобиль, бесплатное обслуживание и никаких проблем. По лизу переплата существенная, намного выше чем по простому кредиту. Я брал лиз только один раз, а по ходу программы поменял место работы и стал ездить много. В итогу по прошествии 4 лет моя пеня за экстра пробег составила $12,000. Ессесно, платить её не было смысла и я выкупил машину.Бензин вообще не оговаривается. При сумме договора в $40-$60k бензин это вообще за пределом погрешности округления.

Я знаю, что при лизе страховка отдельно, а как при подписке, о которой тема? Если включена, то это баксов 200-300 для жителя такого города как НЙ в месяц, если нет, то это реальный геммор каждый раз при смене машины (если это будет очень часто) оформлять полис.Бензин на грани погрешности? То есть, взял на недельку мерс с полным баком, вернул сухой - это нормально и на уровне погрешности? Почем там у вас сейчас галлон регуляра? бакса 3? +налог. То есть 60л бак - это баксов 50. С тем commute, который в порядке вещей в Штатах, спалить 60 л за неделю - не фиг делать. 200 баксов в месяц...20% от ценника?Лиз, конечно, надо соотносить с потребностями. Мои друзья откатали прошлую машину и не выбрали весь пробег (довольно много, тысяч 10+) до истечения срока контракта, заехали в дилершип тойоты в другом штате "только спросить"и выехали на новой машине, старую оставили, ничего не доплачивали, машина немытая была, с царапинами, нечищенный салон (двое маленьких детей замурзатили очень светлый салон неплохо), хотя по договору должны были помыть, почистить, а за царапины было выгодней доплатить дилершипу, чем красить.