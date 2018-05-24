Компанія Mercedes-Benz запропонувала своїм клієнтам програму підписки.
Дивися повний текст Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 18:25
Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини.
Додано: Суб 09 чер, 2018 18:25
У нас эту программу надо с какого-нибудь крыжопаля начинать. Седан-чемодан 1975 года выпуска,кабриолет в 124м кузове 1991года и очкарик на евробляхах от 2005 года выпуска. За 1000 грн в месяц. Народ должен оценить такую программу от мурика.
Додано: Суб 09 чер, 2018 22:55
Так, вот насчет чемодана 1975 года - не надо. Это уже раритет, за который в Европе коллекционеры платят некислые бабки.
Додано: Суб 09 чер, 2018 22:56
Re: Водіям Mercedes дали можливість постійно міняти машини
Что-то я не понял - чем эта "подписка" отличается от обычного американского лизинга?
Додано: Нед 10 чер, 2018 03:13
В лизинг взял одну машину на и весь период, а с Signature взял одну, завтра вернул, взял другую модель, через месяц другую и пока не надоест. $1095 это примерно в два раза выше чем лизинг этих машин. Обычно договор лизинга это 4 года и 60,000 миль пробега. Если привысишь пробег, то пеня где-то $0.15 за милю или выкупай авто по остаточной стоимости. С Signature пробег считай бесконечный, поэтому и так дорого.
Додано: Нед 10 чер, 2018 11:15
В Штатах вроде лизинг 3 года?
А пробег в 3-х опциях 10,12 и 15 тысяч в год. Потом можно выкупить и, если я ничего не путаю, некоторые дилершипы дают возможность продлевать лизинг. А ценник на превышение пробега у разных брендов разный. Есть и 20 и кажется 25 центов.
Интересно, а в случае с подпиской, страховка входит в ценник? Если да, то уже не так уж и дорого как для мерса, к тому-же обслуживание и царапины в таком режиме на дилершипе скорей всего. Итого реальная переплата будет баксов 200-300.
С топливом как? Взял с полным баком и вернул с полным?
Мои знакомые сейчас в лизинге за Хайлендер платят 500+баксов, если-бы они жили в НЙ, то страховка была-бы баксов 300 в месяц. Я думаю, за мерс и лиз был-бы больше и страховка.
Додано: Нед 10 чер, 2018 16:47
rjkz
Обычно 4 года. Продление лиза - это просто другой контракт встык. Нет, лиз страховку не включает, но оговаривает что ты должен купить определенный минимум покрытия, выше, чем требует закон. Например, обязательна покупка Auto collision и auto comprehensive insurance.
Лиз это для тех, кто практически никуда не ездит, любит всегда новый автомобиль, бесплатное обслуживание и никаких проблем. По лизу переплата существенная, намного выше чем по простому кредиту. Я брал лиз только один раз, а по ходу программы поменял место работы и стал ездить много. В итогу по прошествии 4 лет моя пеня за экстра пробег составила $12,000. Ессесно, платить её не было смысла и я выкупил машину.
Бензин вообще не оговаривается. При сумме договора в $40-$60k бензин это вообще за пределом погрешности округления.
Додано: Нед 10 чер, 2018 18:37
Я знаю, что при лизе страховка отдельно, а как при подписке, о которой тема? Если включена, то это баксов 200-300 для жителя такого города как НЙ в месяц, если нет, то это реальный геммор каждый раз при смене машины (если это будет очень часто) оформлять полис.
Бензин на грани погрешности? То есть, взял на недельку мерс с полным баком, вернул сухой - это нормально и на уровне погрешности? Почем там у вас сейчас галлон регуляра? бакса 3? +налог. То есть 60л бак - это баксов 50. С тем commute, который в порядке вещей в Штатах, спалить 60 л за неделю - не фиг делать. 200 баксов в месяц...20% от ценника?
Лиз, конечно, надо соотносить с потребностями. Мои друзья откатали прошлую машину и не выбрали весь пробег (довольно много, тысяч 10+) до истечения срока контракта, заехали в дилершип тойоты в другом штате "только спросить" и выехали на новой машине, старую оставили, ничего не доплачивали, машина немытая была, с царапинами, нечищенный салон (двое маленьких детей замурзатили очень светлый салон неплохо), хотя по договору должны были помыть, почистить, а за царапины было выгодней доплатить дилершипу, чем красить.
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