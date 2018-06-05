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Дивися повний текст В Україні стало втричі більше жінок-програмістів (інфографіка).
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Додано: Суб 09 чер, 2018 18:33
В Україні стало втричі більше жінок-програмістів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стало втричі більше жінок-програмістів (інфографіка).
Додано: Суб 09 чер, 2018 18:34
только вот мужчины в Hr вообще почти не работают. а доу стали считать всех, включая уборщиц.
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