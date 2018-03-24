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Стів Возняк: біткойн
- це цифрове золото

Стів Возняк: біткойн - це цифрове золото
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:09

Стів Возняк: біткойн - це цифрове золото

Пропонуємо до обговорення:
Прокоментував нещодавню заяви виконавчого директора Square і Twitter Джека Дорсі.

Дивися повний текст Стів Возняк: біткойн - це цифрове золото.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:09

Что опять ?

продал на пике свои монеты и можно начинать новый загон для легковерных ?
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:06

сколько раз читаю статьи о биткоинах, не пойму в чем его предполагаемое золото
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:31

  Деньги написав:сколько раз читаю статьи о биткоинах, не пойму в чем его предполагаемое золото

В позолоченных контактах майнингового железа. :idea: :)
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:49

  Деньги написав:сколько раз читаю статьи о биткоинах, не пойму в чем его предполагаемое золото


Тезисы о цифровом золоте - это что то сродни фольклору наперсточников "Кручу, верчу, запутать хочу" или заветное "рекс-пекс-фекс" в применении к цифровому "полю чудес" - явный признак загона туземунеров.
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