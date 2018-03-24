Прокоментував нещодавню заяви виконавчого директора Square і Twitter Джека Дорсі.
Дивися повний текст Стів Возняк: біткойн - це цифрове золото.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 20:09
Стів Возняк: біткойн - це цифрове золото
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Дивися повний текст Стів Возняк: біткойн - це цифрове золото.
Додано: Суб 09 чер, 2018 20:09
Что опять ?
продал на пике свои монеты и можно начинать новый загон для легковерных ?
Додано: Нед 10 чер, 2018 10:06
сколько раз читаю статьи о биткоинах, не пойму в чем его предполагаемое золото
Додано: Нед 10 чер, 2018 11:31
Додано: Нед 10 чер, 2018 11:49
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