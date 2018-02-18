RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
43% криптовалютних інвесторів
інвестують "вдовгу"

43% криптовалютних інвесторів інвестують "вдовгу"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:53

43% криптовалютних інвесторів інвестують "вдовгу"

Пропонуємо до обговорення:
42,8% криптовалютних інвесторів є довгостроковими інвесторами. Саме такого висновку дійшли організатори опитування, яке проводилося серед користувачів південнокорейської біржі Bithumb 7 червня.

Дивися повний текст 43% криптовалютних інвесторів інвестують "вдовгу".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82466
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:53

Кто такой инвестор? Это неудавшийся спекулянт :))
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3009
З нами з: 28.12.08
Подякував: 951 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SMOKE і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвесторів підпустили до українських цінних паперів
R2 » Пон 28 тра, 2018 07:31
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 07:31
PSPoldman
Названо ключових інвесторів в українську економіку у...
R2 » Чет 08 бер, 2018 15:13
2 289
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 08:53
max_us_ua
Названо 7 сфер, куди інвестують капітал українські чиновники
R2 » Нед 18 лют, 2018 16:42
7 590
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 14:51
vasiliybaybuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7089)
09.06.2018 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.