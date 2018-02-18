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43% криптовалютних інвесторів інвестують "вдовгу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 чер, 2018 20:53
Пропонуємо до обговорення:
42,8% криптовалютних інвесторів є довгостроковими інвесторами. Саме такого висновку дійшли організатори опитування, яке проводилося серед користувачів південнокорейської біржі Bithumb 7 червня.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 20:53
Кто такой инвестор? Это неудавшийся спекулянт :))
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