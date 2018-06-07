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77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 чер, 2018 22:38
Пропонуємо до обговорення:
68% опитаних українських компаній, які вже користуються послугами коворкінгів, бажають продовжити договір оренди, бо такі формати дозволяють їм гнучко змінювати спектр послуг без додаткових витрат, - випливає з дослідження консалтингової компанії Regus у співпраці з MindMetre Research.
Дивися повний текст 77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє командній роботі
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Додано: Суб 09 чер, 2018 22:38
Коворкинг вместе с колливингом и андреайтингом идут строем нах
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papazina
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Додано: Суб 09 чер, 2018 22:42
Хорошая попытка, но нет
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Додано: Суб 09 чер, 2018 22:46
Сомневаюсь, что 77% украинцев вообще знают, что такое коворкинг
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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