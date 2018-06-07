77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє...
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68% опитаних українських компаній, які вже користуються послугами коворкінгів, бажають продовжити договір оренди, бо такі формати дозволяють їм гнучко змінювати спектр послуг без додаткових витрат, - випливає з дослідження консалтингової компанії Regus у співпраці з MindMetre Research.
Есть исходные данные: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2 ... nu2017.pdf Будем считать данные округленные: Население Украины 42,4 млн чел. 0-15 лет - 6,9 млн. 15-64 лет - 29 млн. больше 65 лет - 6,9 млн. Городского населения - 29,2 млн, сельского - 13,2 млн. Выходит все селяне и горожане 15-64 лет знают о коворкинге и понимают как происходит работа - это всего-лишь 68% украинцев. Разница между 77% и 68% - младенцы и глубокие старцы, они тоже знают о коворкинге.
77% українців вважають, що такий формат як коворкінг краще сприяє командній роботі, ніж традиційний офіс.