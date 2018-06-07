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77% українців вважають, що
коворкінг краще сприяє...

77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:38

77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє...

Пропонуємо до обговорення:
68% опитаних українських компаній, які вже користуються послугами коворкінгів, бажають продовжити договір оренди, бо такі формати дозволяють їм гнучко змінювати спектр послуг без додаткових витрат, - випливає з дослідження консалтингової компанії Regus у співпраці з MindMetre Research.

Дивися повний текст 77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє командній роботі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:38

Коворкинг вместе с колливингом и андреайтингом идут строем нах
papazina
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:42

Хорошая попытка, но нет
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:46

Re: 77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє...

Сомневаюсь, что 77% украинцев вообще знают, что такое коворкинг
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 07:41

Re: 77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє...

Есть исходные данные: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2 ... nu2017.pdf
Будем считать данные округленные:
Население Украины 42,4 млн чел.
0-15 лет - 6,9 млн.
15-64 лет - 29 млн.
больше 65 лет - 6,9 млн.
Городского населения - 29,2 млн, сельского - 13,2 млн.
Выходит все селяне и горожане 15-64 лет знают о коворкинге и понимают как происходит работа - это всего-лишь 68% украинцев. Разница между 77% и 68% - младенцы и глубокие старцы, они тоже знают о коворкинге. :mrgreen:
77% українців вважають, що такий формат як коворкінг краще сприяє командній роботі, ніж традиційний офіс.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:50

Коворкинг со своим оупенспейсом (его сейчас очень любят многие наши олигархи в своих конторах) идут нах... Рабочее место, где нельзя незаметно, буквально, даже в носу поковыряться - это маразм. Сидеть как на вокзале и пытаться сосредоточиться, ощущая на себе взгляды 20-30 человек - это дикость. Тренинги или обучение - это одно, но когда нужен глубокий анализ, расчет статистики, поиск ошибок, а ты сидишь как на улице на лавочке и вокруг тебя кипит жизнь, а группы людей что-то обсуждают, то такое подходит очень немногим.
Личное пространство всегда ценилось и его отсутствие - это жирный минус работодателю, которого легко понять: у него одна задача, нагрузить работой, выжать максимальный результат, при этом найти побольше косяков персонала чтобы заплатить по-минимуму. Если при этом удается сэкономить на офисе, то это просто замечательно.
Watcher
 
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