77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє...

Додано: Нед 10 чер, 2018 10:50

Коворкинг со своим оупенспейсом (его сейчас очень любят многие наши олигархи в своих конторах) идут нах... Рабочее место, где нельзя незаметно, буквально, даже в носу поковыряться - это маразм. Сидеть как на вокзале и пытаться сосредоточиться, ощущая на себе взгляды 20-30 человек - это дикость. Тренинги или обучение - это одно, но когда нужен глубокий анализ, расчет статистики, поиск ошибок, а ты сидишь как на улице на лавочке и вокруг тебя кипит жизнь, а группы людей что-то обсуждают, то такое подходит очень немногим.

Личное пространство всегда ценилось и его отсутствие - это жирный минус работодателю, которого легко понять: у него одна задача, нагрузить работой, выжать максимальный результат, при этом найти побольше косяков персонала чтобы заплатить по-минимуму. Если при этом удается сэкономить на офисе, то это просто замечательно.