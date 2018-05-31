Він зазначив, що якщо громадянин сплатив із цієї валюти податки, держава повинна забезпечити йому легкість процедур.
Дивися повний текст Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне законодавство.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 22:52
Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне законодавство.
Додано: Суб 09 чер, 2018 22:52
Пеця решил провести либерализацию.
Как показала практика, камазы дело не надежное.
Black Jack - White Business
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