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Президент заявив про необхідність
лібералізувати валютне...

Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:52

Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне...

Пропонуємо до обговорення:
Він зазначив, що якщо громадянин сплатив із цієї валюти податки, держава повинна забезпечити йому легкість процедур.

Дивися повний текст Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне законодавство.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:52

Пеця решил провести либерализацию.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:29

Re: Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне

Не плохо было бы гривну сделать свободно конвертированной валютой - чтобы в любой стране её принимали, как все европейские валюты, тогда гривне будут больше доверять, у банков будет меньше работы по обмене валюты, население станет меньше скупать её для заграничных поездок. Наш Нацбанк не планирует в результате либерализации сделать такой шаг вперёд, от кого это зависит?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:33

1007qwert
От размера торгового оборота с другими странами и развитости общества. Соотвественно от безопасности, сил полиции, армии, уровня образования, здравоохранения и т.д.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 00:28

locustsucol ,сейчас народ в очередях за биометр.паспортами, и для поездок всем нужна валюта, и чем больше людей будет выезжать, тем больше валюты будет вывозиться и тратиться за границей, это не приведёт к её дефициту и росту курса? А какие должны быть объёмы в торговле что бы гривна стала конвертируемой? Тогда б ,возможно, и кредит МВФ не понадобился, т.к. люди вывозили гривну из страны, которую печатает НБУ, а валюта бы сохранилась для других потребностей.
1007qwert
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