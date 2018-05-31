Він зазначив, що якщо громадянин сплатив із цієї валюти податки, держава повинна забезпечити йому легкість процедур.
Дивися повний текст Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне законодавство.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 22:52
Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне законодавство.
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:29
Re: Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне
Не плохо было бы гривну сделать свободно конвертированной валютой - чтобы в любой стране её принимали, как все европейские валюты, тогда гривне будут больше доверять, у банков будет меньше работы по обмене валюты, население станет меньше скупать её для заграничных поездок. Наш Нацбанк не планирует в результате либерализации сделать такой шаг вперёд, от кого это зависит?
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:33
1007qwert
От размера торгового оборота с другими странами и развитости общества. Соотвественно от безопасности, сил полиции, армии, уровня образования, здравоохранения и т.д.
Додано: Нед 10 чер, 2018 00:28
locustsucol ,сейчас народ в очередях за биометр.паспортами, и для поездок всем нужна валюта, и чем больше людей будет выезжать, тем больше валюты будет вывозиться и тратиться за границей, это не приведёт к её дефициту и росту курса? А какие должны быть объёмы в торговле что бы гривна стала конвертируемой? Тогда б, возможно, и кредит МВФ не понадобился, т.к. люди вывозили из страны гривну, которую печатает НБУ, а валюта бы сохранилась для других потребностей.
Додано: Нед 10 чер, 2018 10:10
Re: Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне
Такой закон нужен тем, у кого под матрасом валюты накопилось, или сейфы уже наполнились и надо новые ставить, и дома стало держать страшно, в украинские банки положить- риск, и %% упали в 2-3 раза, надо декларировать, пусть принимают, только потом её станут вывозить из страны мешками, курс полетит вверх.
Почему бы президенту не принять закон чтобы люди могли вывезти антиквариат, который в мире свободно перемещается, а у нас система ниппель- сюда можно купить и привезти, а если человек хочет обратно вывезти, то сразу конфискация в пользу державы. Например, у кого-то остались в наследство старинные монеты или другие раритеты, и человек их хочет продать по рыночной цене, переслать, или просто подарить друзьям за границей, а государство наше ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ, европейское, запрещает это делать, как было ещё при Союзе. И есть ли музеи, где ВСЁ конфискованное экспонируется, или конфискованный антиквариат оседает в частных коллекциях наших керивныкив и им так выгодно?
Додано: Вів 12 чер, 2018 07:44
Недавно, проходя мимо одного киевского антикварного магазина, прочитала на входе объявление : " Магазину срочно требуются Покупатели!!! " Зайдя вовнутрь, увидела полки ломящиеся от старины на все вкусы: от монет до мебели, а покупателей - 0. И у меня возник вопрос к нашему Президенту Пете Порошенко: Сколько ещё у нас будут работать старые коммунистические законы по которым советским людям было запрещено перевозить через границу, пересылать почтой любой антиквариат, и проч. ценности? У нас ещё долго этот железный занавес будет сохраняться ? В демократической Европе совсем другие законы. Пан Президент, откройте глаза!!!
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:42
(восторгаясь)
Ну надо же - на ровном месте зраду найти. Покупателей ей в антиквариатном магазине не хватает.
Кстати, как там в демократической Европе - вывоз ценностей полностью свободен? Любой антиквариат можно вывезти за границу безо всяких бумажек?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:38
Sommer, посмотрите на европейские сайты, которых сотни, аукционы в интернете, продают любой антиквариат, высылается из Европы и Штатов в любую точку мира что угодно: от столового серебра, старинного стекла, книг, даже часы золотые и до мебели и картин, даже не знаю что там у них запрещено, возможно оружие. Почему же в нашей стране запрещается человеку, продать покупателю из Европы, например, посуду из серебра, вазочку или книгу? Если человеку остро нужны деньги на лекарство, или на еду не хватает, у него только одна дорога - в Ломбард, где даже половину цены не заплатят. А если человек захочет что-то выслать или перевезти для реализации в Европу, то сразу запрет, и в пользу державы. Если разрешается всем гражданам завозить из Европы, тогда пусть не запрещают и вывозить, тогда будет справедливо, или может у кого-то кормушка очень сладкая закроется? Не удивлюсь, если сотни ломбардов, которые растут как грибы после дождя, принадлежат Президенту енд Ко.
Додано: Вів 12 чер, 2018 23:51
Sommer, что бы Вы не сомневались, приведу подтверждение - фото из каталога немецкого аукциона ещё 90-х гг., который когда-то в букинистическом купила.Купить с аукциона и вывезти могут всё: серебро-золото, картины..., нет запрета. Знакомые, когда выезжали из незалежної Украины на ПМЖ, распродавали всё имущество, т.к. существует запрет для простых граждан, в каком ещё государстве есть запрет? Правильно, братская РФ с нами за компанию. [/url]
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:57
Действительно. Почему бы ему не продать почку или порнографию со своим участием? Ведь остро нужны деньги.
А о том, что в большинстве стран Европы требуются лицензии на экспорт, если это действительно антиквариат - об этом, похоже, никто не догадывается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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