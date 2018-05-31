Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне...

Додано: Нед 10 чер, 2018 10:10

Такой закон нужен тем, у кого под матрасом валюты накопилось, или сейфы уже наполнились и надо новые ставить, и дома стало держать страшно, в украинские банки положить- риск, и %% упали в 2-3 раза, надо декларировать, пусть принимают, только потом её станут вывозить из страны мешками, курс полетит вверх.

Почему бы президенту не принять закон чтобы люди могли вывезти антиквариат, который в мире свободно перемещается, а у нас система ниппель- сюда можно купить и привезти, а если человек хочет обратно вывезти, то сразу конфискация в пользу державы. Например, у кого-то остались в наследство старинные монеты или другие раритеты, и человек их хочет продать по рыночной цене, переслать, или просто подарить друзьям за границей, а государство наше ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ, европейское, запрещает это делать, как было ещё при Союзе. И есть ли музеи, где ВСЁ конфискованное экспонируется, или конфискованный антиквариат оседает в частных коллекциях наших керивныкив и им так выгодно?