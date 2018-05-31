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Президент заявив про необхідність
лібералізувати валютне...

Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:35

  Sommer написав:
Действительно. Почему бы ему не продать почку или порнографию со своим участием? Ведь остро нужны деньги.
А о том, что в большинстве стран Европы требуются лицензии на экспорт, если это действительно антиквариат - об этом, похоже, никто не догадывается.

По-вашему, получается что миллионы людей с разных уголков мира, которые продают разную старину на ebay.com и др.торговых площадках, перед тем как разместить объявление идут спрашивать разрешение, покупают лицензию? Видно комунистичекая пропаганда в Вашей голове укоренилась намертво. Представляю европейца, путешествующего на авто по Европе, специально покупающего лицензию, что бы взять в дорогу серебряную ложку с вилкой...или идёт в полицию за справкой что они не краденные; или, продайте мне лицензию, - я продаю дедушкино кресло. Вы сами верите в это? Мне интересно, откуда у наших работников таможен хатынки и авто на миллионы гривен, или у них зарплаты давно европейские? Коррупция на таможнях будет всегда, пока будут существовать многочисленные запреты. Sommer, случайно, Вы не в ломбарде работаете, или на выдаче лицензий?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:00

  Sommer написав:
А о том, что в большинстве стран Европы требуются лицензии на экспорт, если это действительно антиквариат - об этом, похоже, никто не догадывается.

Кто-то в курсе, мои знакомые собираются скоро в гости к друзьям в Италию, хотят на подарок повезти барометр европейского производства 19 века. Вопрос - надо для таможни брать разрешение или лицензию? Если да, то в какой организации, надо ехать в Киев или можно в райцентре? И сколько времени ожидать, разрешение быстро дадут? И если не брать никаких разрешений, могут ли конфисковать барометр на границе наши таможенники? Пожалуйста, кто владеет информацией, ответьте.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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