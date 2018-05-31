Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:35

  Sommer написав:
Действительно. Почему бы ему не продать почку или порнографию со своим участием? Ведь остро нужны деньги.
А о том, что в большинстве стран Европы требуются лицензии на экспорт, если это действительно антиквариат - об этом, похоже, никто не догадывается.

По-вашему, получается что миллионы людей с разных уголков мира, которые продают разную старину на ebay.com и др.торговых площадках, перед тем как разместить объявление идут спрашивать разрешение, покупают лицензию? Видно комунистичекая пропаганда в Вашей голове укоренилась намертво. Представляю европейца, путешествующего на авто по Европе, специально покупающего лицензию, что бы взять в дорогу серебряную ложку с вилкой...или идёт в полицию за справкой что они не краденные; или, продайте мне лицензию, - я продаю дедушкино кресло. Вы сами верите в это? Мне интересно, откуда у наших работников таможен хатынки и авто на миллионы гривен, или у них зарплаты давно европейские? Коррупция на таможнях будет всегда, пока будут существовать многочисленные запреты. Sommer, случайно, Вы не в ломбарде работаете, или на выдаче лицензий?
1007qwert
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:00

  Sommer написав:
А о том, что в большинстве стран Европы требуются лицензии на экспорт, если это действительно антиквариат - об этом, похоже, никто не догадывается.

Кто-то в курсе, мои знакомые собираются скоро в гости к друзьям в Италию, хотят на подарок повезти барометр европейского производства 19 века. Вопрос - надо для таможни брать разрешение или лицензию? Если да, то в какой организации, надо ехать в Киев или можно в райцентре? И сколько времени ожидать, разрешение быстро дадут? И если не брать никаких разрешений, могут ли конфисковать барометр на границе наши таможенники? Пожалуйста, кто владеет информацией, ответьте.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:36

  1007qwert написав:Sommer, что бы Вы не сомневались, приведу подтверждение - фото из каталога немецкого аукциона ещё 90-х гг., который когда-то в букинистическом купила.Купить с аукциона и вывезти могут всё: серебро-золото, картины..., нет запрета. Знакомые, когда выезжали из незалежної Украины на ПМЖ, распродавали всё имущество, т.к. существует запрет для простых граждан, в каком ещё государстве есть запрет? Правильно, братская РФ с нами за компанию. Зображення[/url]ЗображенняЗображення


Я когда уезжал, раздал монеты свои.
Есть примеры знакомых, которым пытались пришить уголовку после попытки вывезти подобное через Борисполь. Цена объектов - три рубля в базарный день, но нееееет - культурное наследие вывозють! В турму!
Украинское законодательство в этом плане архаическое и не имеет здравого смысла. Сколько раз думал по приезду купить что-то из антикварного из Украины на подарок, но после того как придставлю сношения с таможней, справки-х..явки, желание пропадало.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:12

  Dear_Sir написав:
Я когда уезжал, раздал монеты свои.
Есть примеры знакомых, которым пытались пришить уголовку после попытки вывезти подобное через Борисполь. Цена объектов - три рубля в базарный день, но нееееет - культурное наследие вывозють! В турму!
Украинское законодательство в этом плане архаическое и не имеет здравого смысла. Сколько раз думал по приезду купить что-то из антикварного из Украины на подарок, но после того как придставлю сношения с таможней, справки-х..явки, желание пропадало.

Если барометр трофейный, привезён из Германии, есть надпись - Лейпциг-Дрезден, факт, что сделан не в Украине, то он не попадает в разряд культурного наследия? Скажите, может помните, какие справки нужны таможне что-бы пропустить? Может достаточно чека из антикварного магазина?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:31

  nittochca написав:
  Sommer написав:
А о том, что в большинстве стран Европы требуются лицензии на экспорт, если это действительно антиквариат - об этом, похоже, никто не догадывается.

Кто-то в курсе, мои знакомые собираются скоро в гости к друзьям в Италию, хотят на подарок повезти барометр европейского производства 19 века. Вопрос - надо для таможни брать разрешение или лицензию?


Берите. Любая бумажка на таможне - это большая помошь в случае их быкования.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:33

  1007qwert написав:
  Sommer написав:
Действительно. Почему бы ему не продать почку или порнографию со своим участием? Ведь остро нужны деньги.
А о том, что в большинстве стран Европы требуются лицензии на экспорт, если это действительно антиквариат - об этом, похоже, никто не догадывается.

По-вашему, получается что миллионы людей с разных уголков мира, которые продают разную старину на ebay.com и др.торговых площадках, перед тем как разместить объявление идут спрашивать разрешение, покупают лицензию? Видно комунистичекая пропаганда в Вашей голове укоренилась намертво. Представляю европейца, путешествующего на авто по Европе, специально покупающего лицензию, что бы взять в дорогу серебряную ложку с вилкой...или идёт в полицию за справкой что они не краденные; или, продайте мне лицензию, - я продаю дедушкино кресло. Вы сами верите в это? Мне интересно, откуда у наших работников таможен хатынки и авто на миллионы гривен, или у них зарплаты давно европейские? Коррупция на таможнях будет всегда, пока будут существовать многочисленные запреты. Sommer, случайно, Вы не в ломбарде работаете, или на выдаче лицензий?


При чем тут покупатель? Страдания были по поводу продажи.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:39

  Dear_Sir написав:Есть примеры знакомых, которым пытались пришить уголовку после попытки вывезти подобное через Борисполь.
Сколько раз думал по приезду купить что-то из антикварного из Украины на подарок, но после того как придставлю сношения с таможней, справки-х..явки, желание пропадало.
Скажите, на таможнях предусмотрены камеры хранения для того что бы там оставить то что нельзя вывезти, чтобы на обратном пути можно было его забрать? Если вещь ценная, куплена, то что её надо таможне подарить?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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  #<12
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