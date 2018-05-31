Президент заявив про необхідність лібералізувати валютне...

Додано: Сер 13 чер, 2018 21:35

Sommer написав:

Действительно. Почему бы ему не продать почку или порнографию со своим участием? Ведь остро нужны деньги.

А о том, что в большинстве стран Европы требуются лицензии на экспорт, если это действительно антиквариат - об этом, похоже, никто не догадывается. Действительно. Почему бы ему не продать почку или порнографию со своим участием? Ведь остро нужны деньги.А о том, что в большинстве стран Европы требуются лицензии на экспорт, если это действительно антиквариат - об этом, похоже, никто не догадывается.

По-вашему, получается что миллионы людей с разных уголков мира, которые продают разную старину на ebay.com и др.торговых площадках, перед тем как разместить объявление идут спрашивать разрешение, покупают лицензию? Видно комунистичекая пропаганда в Вашей голове укоренилась намертво. Представляю европейца, путешествующего на авто по Европе, специально покупающего лицензию, что бы взять в дорогу серебряную ложку с вилкой...или идёт в полицию за справкой что они не краденные; или, продайте мне лицензию, - я продаю дедушкино кресло. Вы сами верите в это? Мне интересно, откуда у наших работников таможен хатынки и авто на миллионы гривен, или у них зарплаты давно европейские? Коррупция на таможнях будет всегда, пока будут существовать многочисленные запреты. Sommer, случайно, Вы не в ломбарде работаете, или на выдаче лицензий?