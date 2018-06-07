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Україна стала перевалочною базою
для завезення підробок у ЄС

Україна стала перевалочною базою для завезення підробок у ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 08:09

Україна стала перевалочною базою для завезення підробок у ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Збитки від таких товарів складають 60 млрд євро.

Дивися повний текст Україна стала перевалочною базою для завезення підробок у ЄС.
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