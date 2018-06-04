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Більшість українських трудових мігрантів не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 чер, 2018 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Лише 3% українців, що працюють у Польщі, хочуть відкрити в Польщі свою фірму.
Дивися повний текст Більшість українських трудових мігрантів не планують залишатися в Польщі (опитування)
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Додано: Нед 10 чер, 2018 09:41
Они уже там остались. И не попали в опрос
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Пон 04 чер, 2018 23:00
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