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Більшість українських трудових
мігрантів не планують...

Більшість українських трудових мігрантів не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:23

Більшість українських трудових мігрантів не планують...

Пропонуємо до обговорення:
Лише 3% українців, що працюють у Польщі, хочуть відкрити в Польщі свою фірму.

Дивися повний текст Більшість українських трудових мігрантів не планують залишатися в Польщі (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:41

Они уже там остались. И не попали в опрос
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:08

"Найбільш частими причинами, чому українські трудові мігранти обирають Польщу, є: географічна близькість (53,3%), зарплата (44%), низький мовний бар’єр (33,8%), а також наявність близьких, які вже працюють у Польщі (30%)"

Насправді, головною причиною є закікавленість польської влади в українціях. як рушійній силі польської економіки. Адже, самі поляки, маючи паспорт ЄС, віддають перевагу більш багатим країнам цього ж таки ЄС.
Тому в Польщі та багато, наших, а не через вище зазначені причини. Була би можливість ЛЕГАЛЬНО влаштовуватись на будь-яку роботу в Німеччині - то всі були би там.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:24

Сейчас во всех СМИ стартовала информкампания "Остаемся в Украине".
Готовятся передачи с "рассказами" о том, сколько проблем у наших за рубежом, как там плохо и тяжело, эксперты рассуждают о том, что нужно поднимать свою страну.
Кампания в первую очередь направлена на Юг и Восток Украины, чтобы персонал не покидал меткомбинаты, шахты и т. д., чтобы заронить зерно сомнения.
Те кто уже уехал - оторванный кусок, до них уже не дотянуться, им не впаришь бу авто втридорога, с них не стриганешь акциз в дорожный фонд, их деньги уже не распилить, они уже не вернутся, чтобы стоять у печей за 400 долл.
А вот тем из спецов, кто остался и колеблется, всю эту лапшу о "возвращающихся" и вешают. Создают негативный информационный фон, так сказать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:37

  antey1969 написав:Сейчас во всех СМИ стартовала информкампания "Остаемся в Украине".
Готовятся передачи с "рассказами" о том, сколько проблем у наших за рубежом, как там плохо и тяжело, эксперты рассуждают о том, что нужно поднимать свою страну.
Кампания в первую очередь направлена на Юг и Восток Украины, чтобы персонал не покидал меткомбинаты, шахты и т. д., чтобы заронить зерно сомнения.
Те кто уже уехал - оторванный кусок, до них уже не дотянуться, им не впаришь бу авто втридорога, с них не стриганешь акциз в дорожный фонд, их деньги уже не распилить, они уже не вернутся, чтобы стоять у печей за 400 долл.
А вот тем из спецов, кто остался и колеблется, всю эту лапшу о "возвращающихся" и вешают. Создают негативный информационный фон, так сказать.

+100500. Знаю много молодых активных людей, уехавших в Польшу по разрешению на работу, которые, если и не планируют оставаться в Польше, то планируют получить опыт и рекомендации страны ЕС и двигать дальше. В Польше, на самом деле, не айс, хотя и в разы лучше, чем работать в Украине. Для многих это просто промежуточный шаг на пути дальше... от родины.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:44

Re: Більшість українських трудових мігрантів не планують...

Плюс, со слов знакомых, удержавших бизнес в Украине, сейчас найти квалифицированного сотрудника "с головой" - проблема! Да, кандидаты есть, но в них либо ещё нужно ойойой сколько времени и знаний вложить (а они потом свалят от тебя), либо такие, которых брать на работу себе дороже. Короче кадровый голод уже ощущается, и дальше лучше не станет. Поднять зарплаты при нашем уровне инфляции до уровня, сопоставимого по прибыли с Европой, нереально - не потянет экономика, свалимся в пике снова. А без этого удержать людей дома не получится. Короче, идём прибалтийским или молдавским сценарием.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:09

Re: Більшість українських трудових мігрантів не планують...

Вернутся те, кто не имеет специальности и работает на минималку.
При зарплате хотя бы от 1000 дол. чистыми уже о возвращении не думают.
Gastarbaiter
 
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