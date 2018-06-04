Більшість українських трудових мігрантів не планують...

Додано: Нед 10 чер, 2018 11:24

Сейчас во всех СМИ стартовала информкампания "Остаемся в Украине".

Готовятся передачи с "рассказами" о том, сколько проблем у наших за рубежом, как там плохо и тяжело, эксперты рассуждают о том, что нужно поднимать свою страну.

Кампания в первую очередь направлена на Юг и Восток Украины, чтобы персонал не покидал меткомбинаты, шахты и т. д., чтобы заронить зерно сомнения.

Те кто уже уехал - оторванный кусок, до них уже не дотянуться, им не впаришь бу авто втридорога, с них не стриганешь акциз в дорожный фонд, их деньги уже не распилить, они уже не вернутся, чтобы стоять у печей за 400 долл.

А вот тем из спецов, кто остался и колеблется, всю эту лапшу о "возвращающихся" и вешают. Создают негативный информационный фон, так сказать.