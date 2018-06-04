Більшість українських трудових мігрантів не планують...

Додано: Нед 10 чер, 2018 18:07

Хотите расскажу как проводятся все эти исследования и опросы? Я про те которые действительно проводятся, а не из пальца высасываются, такое к сожалению тоже часто бывает для искривления статистики в нужную выгодную сторону. Так вот, соседский пацанчик яростно участвует во всём платном через интернет, включая всевозможные опросы. Знаете сколько за них платят? Три гривны за получасовой опрос, который в реальности затягивается более чем на час! И кто по-вашему в них будет участвовать? Для кого не жалко часа времени, и для кого три гривны- это достойные деньги за которые можно час работать? Правильно! Это или малолетние школьники, или совсем нищие домохозяйки, которые работать не хотят или не могут, и по крохам рады любой копейке. Вот их мнение мы потом и видим в подобных статьях основанных на "исследованиях" и опросах. И именно на них держится бОльшая половина так называемой "статистики". Да реально смешно смотреть, когда перед компом сидит босоногий шкет в труселях и заполняя анкету пишет: "Бизнесмен 35 лет, два автомобиля, зарплата 10000-20000 тысяч в месяц, три раза за год отдыхаю за границей и тд. и тп."