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Більшість українських трудових мігрантів не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:18
Думается, что написанное в статье наглая ложь. Думаю, что скоро Украина станет одним большим домом пенсионеров.
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olegpm16
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