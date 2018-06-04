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Більшість українських трудових
мігрантів не планують...

Більшість українських трудових мігрантів не планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:18

Думается, что написанное в статье наглая ложь. Думаю, что скоро Украина станет одним большим домом пенсионеров.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:41

  Gastarbaiter написав:Вернутся те, кто не имеет специальности и работает на минималку. При зарплате хотя бы от 1000 дол. чистыми уже о возвращении не думают.

1000 дол. чистыми в Восточной Европе не каждый местный житель может заработать.
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