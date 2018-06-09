Найбільшою категорією вкладників є, ті у кого депозити від 10 грн до 100 тис. грн.
Дивися повний текст 90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 12:21
90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:21
Не понятно о чем это. О том сколько людей держит вклады в грн ? А сколько в долларах и в евро ?
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:16
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