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90 тис. українців тримають
на депозитах 161,8 млрд грн

90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:21

90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшою категорією вкладників є, ті у кого депозити від 10 грн до 100 тис. грн.

Дивися повний текст 90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:21

Не понятно о чем это. О том сколько людей держит вклады в грн ? А сколько в долларах и в евро ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:16

  civ написав:Не понятно о чем это. О том сколько людей держит вклады в грн ? А сколько в долларах и в евро ?

Они конвертировали все в грн для удобства расчетов. Суть статьи в том, что остальные 15млн активного трудоспособного населения - нищеброды, не имеющие в банках НИЧЕГО... :-(
Watcher
 
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