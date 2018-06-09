RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
90 тис. українців тримають
на депозитах 161,8 млрд грн

90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:21

90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшою категорією вкладників є, ті у кого депозити від 10 грн до 100 тис. грн.

Дивися повний текст 90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82475
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:21

Не понятно о чем это. О том сколько людей держит вклады в грн ? А сколько в долларах и в евро ?
civ
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:16

  civ написав:Не понятно о чем это. О том сколько людей держит вклады в грн ? А сколько в долларах и в евро ?

Они конвертировали все в грн для удобства расчетов. Суть статьи в том, что остальные 15млн активного трудоспособного населения - нищеброды, не имеющие в банках НИЧЕГО... :-(
Watcher
 
Повідомлень: 1943
З нами з: 31.05.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:48

Порахував, що сумарно вкладників із депозитами понад 100 000 грн. - 3,4 % від загальної кількості вкладників, які мають обліковуваний Фрндом депозит (від 10 грн). І ці 3,4 % мають сумарно 75 % вкладів. Похоже на придумане американцями правило: 10 % людей володіють 90 % грошей. А також на тезу Лурка: 95 % населення - ідіоти )
serg_sk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:09

По-моему, даже при курсе 8 больше держали в гривнах. Где ж то богатство украинцев, о котором трещат с телеэкранов?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19813
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:12

  hxbbgaf написав:По-моему, даже при курсе 8 больше держали в гривнах. Где ж то богатство украинцев, о котором трещат с телеэкранов?

Оно у тех кто трещит, точнее даже у тех кто заказывает и платит за всю эту трескотню по телевизору и в интернете (сами трещащие обычно голожопые нищеброды работающие за пол ставки). Тут даже несколько таких имеется, сегодня они не работают поэтому их и не видно. А завтра вылезут опять из своих нор, и снова 85% украинцев, по их же статистике находящихся за чертой бедности, станут для них "зрадофилами". Это некий термин описывающий всех без исключения неверующих в "стабилизец" и ежедневные "покращення". Сейчас, как постоянно влетающих везде в минус "оленей", можно сходу определить по часто употребляемому слову "олень" в каждом предложении. Видимо им так легче осознавать, что не одни они такие : ) Так и зарплатных покращувачей сразу видно по "зрадофилам" окружающих их "успешных" и "богатых" буквально на каждом шагу : ))
Forum
 
Повідомлень: 282
З нами з: 30.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:46

  hxbbgaf написав:По-моему, даже при курсе 8 больше держали в гривнах. Где ж то богатство украинцев, о котором трещат с телеэкранов?


почти как в анекдоте: "карманные деньги - в прикроватной тумбочке, а большие деньги - в маленьком бизнесе..."
Т.ч., по сути вопроса: в сейфах и СТЕКЛЯННЫХ банках, даже из деклараций это видно... А крупные суммы - на офшорных счетах.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 348
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:53

Певно, що мова йде не про кількість осіб, що мають депозити, а про кількість, власне, депозитів. Одна особа може мати більше одного депозиту, зокрема в різних банках.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження)
R2 » Нед 10 чер, 2018 19:16
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 21:10
Cler
Скількох українців стосуватиметься нова система...
R2 » Нед 10 чер, 2018 19:07
2 75
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 20:01
anton_gms
77% українців вважають, що коворкінг краще сприяє...
R2 » Суб 09 чер, 2018 22:38
5 226
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 10:50
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.