90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн

Додано: Нед 10 чер, 2018 20:12

hxbbgaf написав: По-моему, даже при курсе 8 больше держали в гривнах. Где ж то богатство украинцев, о котором трещат с телеэкранов? По-моему, даже при курсе 8 больше держали в гривнах. Где ж то богатство украинцев, о котором трещат с телеэкранов?

Оно у тех кто трещит, точнее даже у тех кто заказывает и платит за всю эту трескотню по телевизору и в интернете (сами трещащие обычно голожопые нищеброды работающие за пол ставки). Тут даже несколько таких имеется, сегодня они не работают поэтому их и не видно. А завтра вылезут опять из своих нор, и снова 85% украинцев, по их же статистике находящихся за чертой бедности, станут для них "зрадофилами". Это некий термин описывающий всех без исключения неверующих в "стабилизец" и ежедневные "покращення". Сейчас, как постоянно влетающих везде в минус "оленей", можно сходу определить по часто употребляемому слову "олень" в каждом предложении. Видимо им так легче осознавать, что не одни они такие : ) Так и зарплатных покращувачей сразу видно по "зрадофилам" окружающих их "успешных" и "богатых" буквально на каждом шагу : ))