Найбільшою категорією вкладників є, ті у кого депозити від 10 грн до 100 тис. грн.
Дивися повний текст 90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 12:21
90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:21
Не понятно о чем это. О том сколько людей держит вклады в грн ? А сколько в долларах и в евро ?
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:16
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:48
Порахував, що сумарно вкладників із депозитами понад 100 000 грн. - 3,4 % від загальної кількості вкладників, які мають обліковуваний Фрндом депозит (від 10 грн). І ці 3,4 % мають сумарно 75 % вкладів. Похоже на придумане американцями правило: 10 % людей володіють 90 % грошей. А також на тезу Лурка: 95 % населення - ідіоти )
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:09
По-моему, даже при курсе 8 больше держали в гривнах. Где ж то богатство украинцев, о котором трещат с телеэкранов?
Додано: Нед 10 чер, 2018 20:12
Оно у тех кто трещит, точнее даже у тех кто заказывает и платит за всю эту трескотню по телевизору и в интернете (сами трещащие обычно голожопые нищеброды работающие за пол ставки). Тут даже несколько таких имеется, сегодня они не работают поэтому их и не видно. А завтра вылезут опять из своих нор, и снова 85% украинцев, по их же статистике находящихся за чертой бедности, станут для них "зрадофилами". Это некий термин описывающий всех без исключения неверующих в "стабилизец" и ежедневные "покращення". Сейчас, как постоянно влетающих везде в минус "оленей", можно сходу определить по часто употребляемому слову "олень" в каждом предложении. Видимо им так легче осознавать, что не одни они такие : ) Так и зарплатных покращувачей сразу видно по "зрадофилам" окружающих их "успешных" и "богатых" буквально на каждом шагу : ))
Додано: Нед 10 чер, 2018 20:46
почти как в анекдоте: "карманные деньги - в прикроватной тумбочке, а большие деньги - в маленьком бизнесе..."
Т.ч., по сути вопроса: в сейфах и СТЕКЛЯННЫХ банках, даже из деклараций это видно... А крупные суммы - на офшорных счетах.
Додано: Нед 10 чер, 2018 20:53
Певно, що мова йде не про кількість осіб, що мають депозити, а про кількість, власне, депозитів. Одна особа може мати більше одного депозиту, зокрема в різних банках.
Додано: Нед 10 чер, 2018 23:05
40,3 млн клиентов-физлиц? Да в стране столько людей не осталось. Детей и стариков, получающих пенсию на почте, не считаем.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:14
Я так понимаю в эти 90 элитных тысяч входят депутаны, судьи, прокурорские и прочие ребята бегающие вокруг корыта.
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