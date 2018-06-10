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90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18
0mage0 написав:
Певно, що мова йде не про кількість осіб, що мають депозити, а про кількість, власне, депозитів. Одна особа може мати більше одного депозиту, зокрема в різних банках.
Розрахунок проводився по фізособам з урахуванням идентифікаційного коду. У банку до нього чітка прив'язка. Тому враховані всі депозити кожної фізичної особи. Ця інформація вже давно моніториться і база така є.
Більше того, зараз банки платять податки з депозитів, тому порахувати це просто, маючи лише базу оподаткування.
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