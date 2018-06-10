|
|
|
90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18
0mage0 написав:
Певно, що мова йде не про кількість осіб, що мають депозити, а про кількість, власне, депозитів. Одна особа може мати більше одного депозиту, зокрема в різних банках.
Розрахунок проводився по фізособам з урахуванням идентифікаційного коду. У банку до нього чітка прив'язка. Тому враховані всі депозити кожної фізичної особи. Ця інформація вже давно моніториться і база така є.
Більше того, зараз банки платять податки з депозитів, тому порахувати це просто, маючи лише базу оподаткування.
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 1945
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:59
Watcher написав: 0mage0 написав:
Певно, що мова йде не про кількість осіб, що мають депозити, а про кількість, власне, депозитів. Одна особа може мати більше одного депозиту, зокрема в різних банках.
Розрахунок проводився по фізособам з урахуванням идентифікаційного коду. У банку до нього чітка прив'язка. Тому враховані всі депозити кожної фізичної особи. Ця інформація вже давно моніториться і база така є.
Більше того, зараз банки платять податки з депозитів, тому порахувати це просто, маючи лише базу оподаткування.
База у Фонду є, але судячи по цифрам ( 40,3 млн клієнтів-фізосіб) це сумарні дані звітності банків, де подають неперсоніфіковану цифру кількості клієнтів-вкладників в межах одного банку, і одна й та сама людина в різних банках враховується по кілька разів. Тому й названо "клієнтів-фізосіб", одна й та сама людина клієнт двох банків врахована двічі, трьох - тричі і т.п. Неможливо, щоби вкладником був майже кожен громадянин від малолітніх дітей до бабусь у селах. Реальна кількість вкладників думаю менша в 2-3 рази.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20949
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4646 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:16
Faceless написав: Watcher написав: 0mage0 написав:
Певно, що мова йде не про кількість осіб, що мають депозити, а про кількість, власне, депозитів. Одна особа може мати більше одного депозиту, зокрема в різних банках.
Розрахунок проводився по фізособам з урахуванням идентифікаційного коду. У банку до нього чітка прив'язка. Тому враховані всі депозити кожної фізичної особи. Ця інформація вже давно моніториться і база така є.
Більше того, зараз банки платять податки з депозитів, тому порахувати це просто, маючи лише базу оподаткування.
База у Фонду є, але судячи по цифрам ( 40,3 млн клієнтів-фізосіб) це сумарні дані звітності банків, де подають неперсоніфіковану цифру кількості клієнтів-вкладників в межах одного банку, і одна й та сама людина в різних банках враховується по кілька разів. Тому й названо "клієнтів-фізосіб", одна й та сама людина клієнт двох банків врахована двічі, трьох - тричі і т.п. Неможливо, щоби вкладником був майже кожен громадянин від малолітніх дітей до бабусь у селах. Реальна кількість вкладників думаю менша в 2-3 рази.
Ще якась сумнівна категорія
клієнти, у яких на рахунках до 10 грн
Не можу уявити депозитний рахунок до 10 грн. В більшості банків мінімальний вклад 1000 грн. та більше. Може це якісь залишки, видавали депозит, не було дрібних грошей в касі і решту "пролонгували" як депозит...
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1250
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:44
Ratatui написав:
Я так понимаю в эти 90 элитных тысяч входят депутаны, судьи, прокурорские и прочие ребята бегающие вокруг корыта.
Если пересчитать с наших тугриков, то это всего 20T$. Даже в Индии мужчина на имеющий таких денег при поиске жены может рассчитывать на необразованную селючку или страшилище
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1413
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:14
0mage0 написав:
Ще якась сумнівна категорія
клієнти, у яких на рахунках до 10 грн
Не можу уявити депозитний рахунок до 10 грн. В більшості банків мінімальний вклад 1000 грн. та більше. Може це якісь залишки, видавали депозит, не було дрібних грошей в касі і решту "пролонгували" як депозит...
Тут все просто. По термінології НБУ, в "депозитні" потрапляють також і карткові і поточні
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20949
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4646 раз.
-
- Профіль
-
4
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5775
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|