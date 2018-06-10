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90 тис. українців тримають
на депозитах 161,8 млрд грн

90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18

  0mage0 написав:Певно, що мова йде не про кількість осіб, що мають депозити, а про кількість, власне, депозитів. Одна особа може мати більше одного депозиту, зокрема в різних банках.


Розрахунок проводився по фізособам з урахуванням идентифікаційного коду. У банку до нього чітка прив'язка. Тому враховані всі депозити кожної фізичної особи. Ця інформація вже давно моніториться і база така є.
Більше того, зараз банки платять податки з депозитів, тому порахувати це просто, маючи лише базу оподаткування.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:59

  Watcher написав:
  0mage0 написав:Певно, що мова йде не про кількість осіб, що мають депозити, а про кількість, власне, депозитів. Одна особа може мати більше одного депозиту, зокрема в різних банках.


Розрахунок проводився по фізособам з урахуванням идентифікаційного коду. У банку до нього чітка прив'язка. Тому враховані всі депозити кожної фізичної особи. Ця інформація вже давно моніториться і база така є.
Більше того, зараз банки платять податки з депозитів, тому порахувати це просто, маючи лише базу оподаткування.

База у Фонду є, але судячи по цифрам ( 40,3 млн клієнтів-фізосіб) це сумарні дані звітності банків, де подають неперсоніфіковану цифру кількості клієнтів-вкладників в межах одного банку, і одна й та сама людина в різних банках враховується по кілька разів. Тому й названо "клієнтів-фізосіб", одна й та сама людина клієнт двох банків врахована двічі, трьох - тричі і т.п. Неможливо, щоби вкладником був майже кожен громадянин від малолітніх дітей до бабусь у селах. Реальна кількість вкладників думаю менша в 2-3 рази.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:16

  Faceless написав:
  Watcher написав:
  0mage0 написав:Певно, що мова йде не про кількість осіб, що мають депозити, а про кількість, власне, депозитів. Одна особа може мати більше одного депозиту, зокрема в різних банках.


Розрахунок проводився по фізособам з урахуванням идентифікаційного коду. У банку до нього чітка прив'язка. Тому враховані всі депозити кожної фізичної особи. Ця інформація вже давно моніториться і база така є.
Більше того, зараз банки платять податки з депозитів, тому порахувати це просто, маючи лише базу оподаткування.

База у Фонду є, але судячи по цифрам ( 40,3 млн клієнтів-фізосіб) це сумарні дані звітності банків, де подають неперсоніфіковану цифру кількості клієнтів-вкладників в межах одного банку, і одна й та сама людина в різних банках враховується по кілька разів. Тому й названо "клієнтів-фізосіб", одна й та сама людина клієнт двох банків врахована двічі, трьох - тричі і т.п. Неможливо, щоби вкладником був майже кожен громадянин від малолітніх дітей до бабусь у селах. Реальна кількість вкладників думаю менша в 2-3 рази.

Ще якась сумнівна категорія
клієнти, у яких на рахунках до 10 грн

Не можу уявити депозитний рахунок до 10 грн. В більшості банків мінімальний вклад 1000 грн. та більше. Може це якісь залишки, видавали депозит, не було дрібних грошей в касі і решту "пролонгували" як депозит...
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:44

  Ratatui написав:Я так понимаю в эти 90 элитных тысяч входят депутаны, судьи, прокурорские и прочие ребята бегающие вокруг корыта.

Если пересчитать с наших тугриков, то это всего 20T$. Даже в Индии мужчина на имеющий таких денег при поиске жены может рассчитывать на необразованную селючку или страшилище :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:14

Re: 90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн

  0mage0 написав:Ще якась сумнівна категорія
клієнти, у яких на рахунках до 10 грн

Не можу уявити депозитний рахунок до 10 грн. В більшості банків мінімальний вклад 1000 грн. та більше. Може це якісь залишки, видавали депозит, не було дрібних грошей в касі і решту "пролонгували" як депозит...

Тут все просто. По термінології НБУ, в "депозитні" потрапляють також і карткові і поточні
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:42

  ssnet написав:
  Ratatui написав:Я так понимаю в эти 90 элитных тысяч входят депутаны, судьи, прокурорские и прочие ребята бегающие вокруг корыта.

Если пересчитать с наших тугриков, то это всего 20T$. Даже в Индии мужчина на имеющий таких денег при поиске жены может рассчитывать на необразованную селючку или страшилище :mrgreen:


У меня, что-то 70 тыс президентов получилось, а это уже даже в Индии селючка с маникюром. :mrgreen:
Ratatui
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