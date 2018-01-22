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пастки туроператорів

Найбільші фінансові пастки туроператорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:07

Найбільші фінансові пастки туроператорів

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша афера полягає в грі на курсі валюти.

Дивися повний текст Найбільші фінансові пастки туроператорів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:07

Помойка тсн в своем стиле. И эксперты у них оттуда же.
“Если агентство начинает сразу со скидок говорить – это слабое агентство. Но чем надежнее, чем продуманнее оператор, тем маловероятно, что у него будут так занижены цены”
А если это агентство "горящих туров"? ))

Ну и конечно совсем нет разницы между оператором (который формирует пакет и затем его продает своим агентам) и агентсвом (которое ничего не формирует, а только продает за коммисионные те текущие пакеты, какие предлагает оператор).
Востаннє редагувалось EKO в Нед 10 чер, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:17

Ну и хочу посмотреть, куда пошлют "советчика", который последует своему же совету: Чтобы избежать непоселения, надо сразу требовать подтверждения брони. И только после этого отдавать средства.
Без оплаты по договору бронь? Типа, дайте мне путевку, а деньги я вам принесу потом :mrgreen:
Просто феерический ..... :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:01

  EKO написав:Ну и хочу посмотреть, куда пошлют "советчика", который последует своему же совету: Чтобы избежать непоселения, надо сразу требовать подтверждения брони. И только после этого отдавать средства.
Без оплаты по договору бронь? Типа, дайте мне путевку, а деньги я вам принесу потом :mrgreen:
Просто феерический ..... :roll:


Нормальные операторы сами деньги не берут пока не получат подтверждения.
Ratatui
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