Найбільші фінансові пастки туроператорів

Додано: Нед 10 чер, 2018 18:52

Surfer написав: Анталия пакетное направление - туда и даром не надо. Тем не менее 429 результатов на вылет через 5 дней. Вы хотите сказать что сейчас не сезон ? Анталия пакетное направление - туда и даром не надо. Тем не менее 429 результатов на вылет через 5 дней. Вы хотите сказать что сейчас не сезон ?

Так вы на цены посмотрите. У туроператора за меньшие деньги вас не только привезут в Анталию на том же самолёте, но ещё довезут до отеля, и 3 дня будут кормить!У меня не получалось найти отели Турции, Египта и Таиланда, чтоб самому было покупать дешевле. Всё сжирает заоблачная стоимость перелёта для тех, кто заказывает не через туроператора. Ну и с отелями видимо соглашения у туроператоров есть, т.к. те отели, что я смотрел, покупать на месте или через интернет будет дороже, чем через туроператора.Даже, знаю, что собираясь в поход по той же Турции, люди бывает заказывают самый мегажлоббомжотель у туроператора, чтоб сэкономить на перелёте, но в сам отель не едут, а едут в походВ скрине стоимость за двоих. Сравните с вашим скрином: