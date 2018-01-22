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Дивися повний текст Найбільші фінансові пастки туроператорів.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 14:07
Найбільші фінансові пастки туроператорів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільші фінансові пастки туроператорів.
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:07
Помойка тсн в своем стиле. И эксперты у них оттуда же.
“Если агентство начинает сразу со скидок говорить – это слабое агентство. Но чем надежнее, чем продуманнее оператор, тем маловероятно, что у него будут так занижены цены”
А если это агентство "горящих туров"? ))
Ну и конечно совсем нет разницы между оператором (который формирует пакет и затем его продает своим агентам) и агентсвом (которое ничего не формирует, а только продает за коммисионные те текущие пакеты, какие предлагает оператор).
Востаннє редагувалось EKO в Нед 10 чер, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:17
Ну и хочу посмотреть, куда пошлют "советчика", который последует своему же совету: Чтобы избежать непоселения, надо сразу требовать подтверждения брони. И только после этого отдавать средства.
Без оплаты по договору бронь? Типа, дайте мне путевку, а деньги я вам принесу потом
Просто феерический .....
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:01
Нормальные операторы сами деньги не берут пока не получат подтверждения.
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:46
Re: Найбільші фінансові пастки туроператорів
обалдеть , неужели до сих пор , при сегодняшних возможности забронировать все самому, кто то пользуется посредниками , тем более такими не чистыми на руку. Дичь.
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:49
Попробуйте сам забронировать Анталию и получите результат. Важен не столько отель, сколько перелёт. А свободных мест вы в сезон точно не найдёте(самолёт).
Додано: Нед 10 чер, 2018 18:25
Re: Найбільші фінансові пастки туроператорів
Додано: Нед 10 чер, 2018 18:52
Так вы на цены посмотрите. У туроператора за меньшие деньги вас не только привезут в Анталию на том же самолёте, но ещё довезут до отеля, и 3 дня будут кормить!
У меня не получалось найти отели Турции, Египта и Таиланда, чтоб самому было покупать дешевле. Всё сжирает заоблачная стоимость перелёта для тех, кто заказывает не через туроператора. Ну и с отелями видимо соглашения у туроператоров есть, т.к. те отели, что я смотрел, покупать на месте или через интернет будет дороже, чем через туроператора.
Даже, знаю, что собираясь в поход по той же Турции, люди бывает заказывают самый мегажлоббомжотель у туроператора, чтоб сэкономить на перелёте, но в сам отель не едут, а едут в поход
В скрине стоимость за двоих. Сравните с вашим скрином:
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:55
И в итоге будет очень дорого. Ну а если на Мальдивы с 5м, то конечно можно всё самому. А без туроператора массовый отдых Турция, Египет, Тунис и Таиланд ни черта не будет. Да до Анталии можно на машине доехать, до Пхукета потяжелее будет.
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