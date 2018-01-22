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Найбільші фінансові пастки туроператорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:38
Ratatui написав:
Попробуйте сам забронировать Анталию и получите результат. Важен не столько отель, сколько перелёт. А свободных мест вы в сезон точно не найдёте(самолёт).
а почему такой ажиотаж вокруг Анталии? средиземное море большое и есть сотни мест более комфортных и интересных с адекватными ценами на перелёты...
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Cler
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