Найбільші фінансові пастки туроператорів

а почему такой ажиотаж вокруг Анталии? средиземное море большое и есть сотни мест более комфортных и интересных с адекватными ценами на перелёты...
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Додано: Нед 10 чер, 2018 21:38
а почему такой ажиотаж вокруг Анталии? средиземное море большое и есть сотни мест более комфортных и интересных с адекватными ценами на перелёты...
Додано: Нед 10 чер, 2018 23:31
Действительно, Турция и Египет-дешевле в пакете. Там правда идёт куча "бонусов" в довесок: перенос чартерных рейсов с дня на ночь, "гиды" навязывающие экскурсии и др.
А вот тех, кто покупает пакеты у турфирм в страны ЕС мне понять сложно. Это ж надо так себя не любить.
Додано: Нед 10 чер, 2018 23:34
Что феерческого?! Абсолютно нормально. Сначало подтверждение брони, потом проплата. Сколько летал- всегда так было.А как может быть по другому?! На то она и бронь.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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