Найбільші фінансові пастки туроператорів

Додано: Пон 11 чер, 2018 00:23

SMOKE написав: И когда уже эти дешевые понты гомосоветикус пройдут у людей. Еще 15 лет назад с удобствами на улице отдыхали и самостоятельной готовкой. И радовались. А теперь красивейшая фауна Красного моря, номера со всеми удобствами и бассейном, изобилие вкусной еды- видите ли ниже нашего постсовкового королевского достоинства. И когда уже эти дешевые понты гомосоветикус пройдут у людей. Еще 15 лет назад с удобствами на улице отдыхали и самостоятельной готовкой. И радовались. А теперь красивейшая фауна Красного моря, номера со всеми удобствами и бассейном, изобилие вкусной еды- видите ли ниже нашего постсовкового королевского достоинства.

Так вы про Жрать, Срать и Спать-с изволите , "путешествуя" по территории отеля плавая в бассейне вместе с какулями и еще чтоб клоун-аниматор развлекал , потому что своих мозгов занять себя не хватает ? Я ж про что и говорю - отдушина для планктона. Наверно и у англичан и немцев такого контингента предостаточно. Удел планктона и пенсионеров. И понты здесь совершенно не при чем - ни готовить самому ни удобствами на улице ни даже палаткой совершенно не брезгую, и после мальдив с каррибами. К понтам как раз это про жрать-спать-срать ездить организованной толпой по местным ..еням, чтобы фотки потом яркие получались на фоне бассейна с заретушеванными какулями, назависть родственникам и сослуживцам. и чтобы попу салфеточкой еще кто то протирал бы - все "прелести" пакетного планктона. Но это уже детали.