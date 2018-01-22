RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найбільші фінансові
пастки туроператорів

Найбільші фінансові пастки туроператорів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:38

  Ratatui написав: Попробуйте сам забронировать Анталию и получите результат. Важен не столько отель, сколько перелёт. А свободных мест вы в сезон точно не найдёте(самолёт).

а почему такой ажиотаж вокруг Анталии? средиземное море большое и есть сотни мест более комфортных и интересных с адекватными ценами на перелёты...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2004
З нами з: 15.07.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:31

Действительно, Турция и Египет-дешевле в пакете. Там правда идёт куча "бонусов" в довесок: перенос чартерных рейсов с дня на ночь, "гиды" навязывающие экскурсии и др.
А вот тех, кто покупает пакеты у турфирм в страны ЕС мне понять сложно. Это ж надо так себя не любить.
DONALD
 
Повідомлень: 49
З нами з: 23.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:34

  EKO написав:Ну и хочу посмотреть, куда пошлют "советчика", который последует своему же совету: Чтобы избежать непоселения, надо сразу требовать подтверждения брони. И только после этого отдавать средства.
Без оплаты по договору бронь? Типа, дайте мне путевку, а деньги я вам принесу потом :mrgreen:
Просто феерический ..... :roll:

Что феерческого?! Абсолютно нормально. Сначало подтверждение брони, потом проплата. Сколько летал- всегда так было.А как может быть по другому?! На то она и бронь.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3804
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:46

  Surfer написав:
Ладно , берем Таиланд , в пакетные срани типа турций - египтов ездить - себя не уважать :


И когда уже эти дешевые понты гомосоветикус пройдут у людей. Еще 15 лет назад с удобствами на улице отдыхали и самостоятельной готовкой. И радовались. А теперь красивейшая фауна Красного моря, номера со всеми удобствами и бассейном, изобилие вкусной еды- видите ли ниже нашего постсовкового королевского достоинства. Немцы с французами ездят, а мы, видите, ли других кровей стали))
Таиланд, красив , не спорю. Но Турция с Египтом были и будут отличным семейным отдыхом и хуже они после Испании, Таиланда, Мальдив или Кипра не становятся. Там для этого есть все.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3804
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 00:23

Re: Найбільші фінансові пастки туроператорів

  SMOKE написав:И когда уже эти дешевые понты гомосоветикус пройдут у людей. Еще 15 лет назад с удобствами на улице отдыхали и самостоятельной готовкой. И радовались. А теперь красивейшая фауна Красного моря, номера со всеми удобствами и бассейном, изобилие вкусной еды- видите ли ниже нашего постсовкового королевского достоинства.


Так вы про Жрать, Срать и Спать-с изволите , "путешествуя" по территории отеля плавая в бассейне вместе с какулями и еще чтоб клоун-аниматор развлекал , потому что своих мозгов занять себя не хватает ? Я ж про что и говорю - отдушина для планктона. Наверно и у англичан и немцев такого контингента предостаточно. Удел планктона и пенсионеров. И понты здесь совершенно не при чем - ни готовить самому ни удобствами на улице ни даже палаткой совершенно не брезгую, и после мальдив с каррибами. К понтам как раз это про жрать-спать-срать ездить организованной толпой по местным ..еням, чтобы фотки потом яркие получались на фоне бассейна с заретушеванными какулями, назависть родственникам и сослуживцам. и чтобы попу салфеточкой еще кто то протирал бы - все "прелести" пакетного планктона. Но это уже детали.
Surfer
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка) 1, 2
R2 » Нед 13 тра, 2018 09:10
17 829
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 14:43
rjkz
Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які...
R2 » Пон 16 кві, 2018 21:52
4 262
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 16:34
Sommer
Дмитро Баюл: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Про новий...
R2 » Пон 22 січ, 2018 11:12
1 300
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 11:12
Деньги

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7115)
10.06.2018 23:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.