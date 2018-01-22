а почему такой ажиотаж вокруг Анталии? средиземное море большое и есть сотни мест более комфортных и интересных с адекватными ценами на перелёты...
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Додано: Нед 10 чер, 2018 21:38
а почему такой ажиотаж вокруг Анталии? средиземное море большое и есть сотни мест более комфортных и интересных с адекватными ценами на перелёты...
Додано: Нед 10 чер, 2018 23:31
Действительно, Турция и Египет-дешевле в пакете. Там правда идёт куча "бонусов" в довесок: перенос чартерных рейсов с дня на ночь, "гиды" навязывающие экскурсии и др.
А вот тех, кто покупает пакеты у турфирм в страны ЕС мне понять сложно. Это ж надо так себя не любить.
Додано: Нед 10 чер, 2018 23:34
Что феерческого?! Абсолютно нормально. Сначало подтверждение брони, потом проплата. Сколько летал- всегда так было.А как может быть по другому?! На то она и бронь.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Нед 10 чер, 2018 23:46
И когда уже эти дешевые понты гомосоветикус пройдут у людей. Еще 15 лет назад с удобствами на улице отдыхали и самостоятельной готовкой. И радовались. А теперь красивейшая фауна Красного моря, номера со всеми удобствами и бассейном, изобилие вкусной еды- видите ли ниже нашего постсовкового королевского достоинства. Немцы с французами ездят, а мы, видите, ли других кровей стали))
Таиланд, красив , не спорю. Но Турция с Египтом были и будут отличным семейным отдыхом и хуже они после Испании, Таиланда, Мальдив или Кипра не становятся. Там для этого есть все.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Пон 11 чер, 2018 00:23
Re: Найбільші фінансові пастки туроператорів
Так вы про Жрать, Срать и Спать-с изволите , "путешествуя" по территории отеля плавая в бассейне вместе с какулями и еще чтоб клоун-аниматор развлекал , потому что своих мозгов занять себя не хватает ? Я ж про что и говорю - отдушина для планктона. Наверно и у англичан и немцев такого контингента предостаточно. Удел планктона и пенсионеров. И понты здесь совершенно не при чем - ни готовить самому ни удобствами на улице ни даже палаткой совершенно не брезгую, и после мальдив с каррибами. К понтам как раз это про жрать-спать-срать ездить организованной толпой по местным ..еням, чтобы фотки потом яркие получались на фоне бассейна с заретушеванными какулями, назависть родственникам и сослуживцам. и чтобы попу салфеточкой еще кто то протирал бы - все "прелести" пакетного планктона. Но это уже детали.
Додано: Пон 11 чер, 2018 01:11
Это вы просто далеко по путевке не часто летали Иногда подтверждения, из-за разницы во времени надо ждать пол-суток, а билеты по вкусной цене горят и оплатить их надо уже.
Да, немного не так я так выразился, признаю и беру частично слова обратно. Действительно, пока при заказе не будет подтверждения из отеля - обычно не продадут его туристу. Правда и подтвержденный отель - это тоже не 100% гарантия, ведь есть еще и волшебный овербукинг по прилету
Додано: Пон 11 чер, 2018 01:21
И не поспоришь Сами так катались не раз. Благо, там есть Эйр Азия с ее чип ценами, когда за 250-300 баксов можно облететь соседних 4-5 стран
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