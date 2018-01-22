Найбільші фінансові пастки туроператорів

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Действительно, Турция и Египет-дешевле в пакете. Там правда идёт куча "бонусов" в довесок: перенос чартерных рейсов с дня на ночь, "гиды" навязывающие экскурсии и др. А вот тех, кто покупает пакеты у турфирм в страны ЕС мне понять сложно. Это ж надо так себя не любить.
EKO написав:Ну и хочу посмотреть, куда пошлют "советчика", который последует своему же совету: Чтобы избежать непоселения, надо сразу требовать подтверждения брони. И только после этого отдавать средства. Без оплаты по договору бронь? Типа, дайте мне путевку, а деньги я вам принесу потом Просто феерический .....
Что феерческого?! Абсолютно нормально. Сначало подтверждение брони, потом проплата. Сколько летал- всегда так было.А как может быть по другому?! На то она и бронь.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Surfer написав: Ладно , берем Таиланд , в пакетные срани типа турций - египтов ездить - себя не уважать :
И когда уже эти дешевые понты гомосоветикус пройдут у людей. Еще 15 лет назад с удобствами на улице отдыхали и самостоятельной готовкой. И радовались. А теперь красивейшая фауна Красного моря, номера со всеми удобствами и бассейном, изобилие вкусной еды- видите ли ниже нашего постсовкового королевского достоинства. Немцы с французами ездят, а мы, видите, ли других кровей стали)) Таиланд, красив , не спорю. Но Турция с Египтом были и будут отличным семейным отдыхом и хуже они после Испании, Таиланда, Мальдив или Кипра не становятся. Там для этого есть все.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:И когда уже эти дешевые понты гомосоветикус пройдут у людей. Еще 15 лет назад с удобствами на улице отдыхали и самостоятельной готовкой. И радовались. А теперь красивейшая фауна Красного моря, номера со всеми удобствами и бассейном, изобилие вкусной еды- видите ли ниже нашего постсовкового королевского достоинства.
Так вы про Жрать, Срать и Спать-с изволите , "путешествуя" по территории отеля плавая в бассейне вместе с какулями и еще чтоб клоун-аниматор развлекал , потому что своих мозгов занять себя не хватает ? Я ж про что и говорю - отдушина для планктона. Наверно и у англичан и немцев такого контингента предостаточно. Удел планктона и пенсионеров. И понты здесь совершенно не при чем - ни готовить самому ни удобствами на улице ни даже палаткой совершенно не брезгую, и после мальдив с каррибами. К понтам как раз это про жрать-спать-срать ездить организованной толпой по местным ..еням, чтобы фотки потом яркие получались на фоне бассейна с заретушеванными какулями, назависть родственникам и сослуживцам. и чтобы попу салфеточкой еще кто то протирал бы - все "прелести" пакетного планктона. Но это уже детали.
EKO написав:Ну и хочу посмотреть, куда пошлют "советчика", который последует своему же совету: Чтобы избежать непоселения, надо сразу требовать подтверждения брони. И только после этого отдавать средства. Без оплаты по договору бронь? Типа, дайте мне путевку, а деньги я вам принесу потом Просто феерический .....
Что феерческого?! Абсолютно нормально. Сначало подтверждение брони, потом проплата. Сколько летал- всегда так было.А как может быть по другому?! На то она и бронь.
Это вы просто далеко по путевке не часто летали Иногда подтверждения, из-за разницы во времени надо ждать пол-суток, а билеты по вкусной цене горят и оплатить их надо уже. Да, немного не так я так выразился, признаю и беру частично слова обратно. Действительно, пока при заказе не будет подтверждения из отеля - обычно не продадут его туристу. Правда и подтвержденный отель - это тоже не 100% гарантия, ведь есть еще и волшебный овербукинг по прилету
А свободных мест вы в сезон точно не найдёте(самолёт).
теперь просто "дешевле" ? Но зато все яснее кто же это сотрудничает с турфирмами.
Ладно , берем Таиланд , в пакетные срани типа турций - египтов ездить - себя не уважать :
минимум 654 за чел.
И берем перелет самостоятельно :
480$
проживание на месте от 5-10$ в сутки, можно найти и дешевле. на 8 дней это 40-80 баксов. Итого выигрыш $100-140. это с учетом того что ты можешь себе выбирать максимально гибкую программу - не бронировать говно отели лишь бы купить турпакет и далее ехать своей программой, чтобы потом это все сгорало , ты берешь только то что тебе нужно. В турпакете может не быть одноместного размещения, не понравившийся отель в отличие от пакета ты сам легко можешь сменить. Ехать в один отель за тридевять земель , чтобы проторчать там какую то неделю , отделавшись максимум несколькими д@бильными стандартными экскусиями для планктона - ну это же дико тупо. А большего турфирмы обычно не предлагают. Более того, залетев в Таиланд , вылететь домой ты можешь например с мальдив, посетив перед этим еще несколько стран потратив на это несколько сотен баксов а никакие не 5м. В случае с турфирмой тебе подобное если и смогут устроить подобное, то за сумму с четырмя нулями минимум.
И не поспоришь Сами так катались не раз. Благо, там есть Эйр Азия с ее чип ценами, когда за 250-300 баксов можно облететь соседних 4-5 стран
А свободных мест вы в сезон точно не найдёте(самолёт).
теперь просто "дешевле" ? Но зато все яснее кто же это сотрудничает с турфирмами.
Ладно , берем Таиланд , в пакетные срани типа турций - египтов ездить - себя не уважать :
минимум 654 за чел.
И берем перелет самостоятельно :
480$
проживание на месте от 5-10$ в сутки, можно найти и дешевле. на 8 дней это 40-80 баксов. Итого выигрыш $100-140. это с учетом того что ты можешь себе выбирать максимально гибкую программу - не бронировать говно отели лишь бы купить турпакет и далее ехать своей программой, чтобы потом это все сгорало , ты берешь только то что тебе нужно. В турпакете может не быть одноместного размещения, не понравившийся отель в отличие от пакета ты сам легко можешь сменить. Ехать в один отель за тридевять земель , чтобы проторчать там какую то неделю , отделавшись максимум несколькими д@бильными стандартными экскусиями для планктона - ну это же дико тупо. А большего турфирмы обычно не предлагают. Более того, залетев в Таиланд , вылететь домой ты можешь например с мальдив, посетив перед этим еще несколько стран потратив на это несколько сотен баксов а никакие не 5м. В случае с турфирмой тебе подобное если и смогут устроить подобное, то за сумму с четырмя нулями минимум.
И не поспоришь Сами так катались не раз. Благо, там есть Эйр Азия с ее чип ценами, когда за 250-300 баксов можно облететь соседних 4-5 стран
В Тай на 7 дней? Мужики, вы серьезно? И не жалко задничный нерв?))) - перелеты то длинные. А теперь бросьте ка пруф на 14 дней - и мы вместе посмеемся, так как дешевле, чем самтур, у турагенства пакет купить не получится. Только не нужно тулить лето, лето в Тае - низкий сезон. Попробуйте посмотреть ноябрь-декабрь. Как-то просчитал самтур в феврале на Тай, потом связался со своим агентством. Назвал честно свои цифры и спросил, могут ли они предложить что-то лучше. В ответ они прислали прайс на 300 долл выше за то же самое... хотя нет, я считал проживание в отеле 4*, а мне прислали с проживанием в 2*... занавес. С агентством можно летать только в Турции, ОАЭ и Египты там всякие, ну Кипр еще добавился в последнее время. Остальное лучше самостоятельно, если английский с уверенным А2 присутствует в скилах.