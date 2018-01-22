Найбільші фінансові пастки туроператорів

Surfer написав:

А свободных мест вы в сезон точно не найдёте(самолёт).

По началу вы говорили :теперь просто "дешевле" ? Но зато все яснее кто же это сотрудничает с турфирмами.Ладно , берем Таиланд , в пакетные срани типа турций - египтов ездить - себя не уважать :минимум 654 за чел.И берем перелет самостоятельно :480$проживание на месте от 5-10$ в сутки, можно найти и дешевле. на 8 дней это 40-80 баксов.это с учетом того что ты можешь себе выбирать максимально гибкую программу - не бронировать говно отели лишь бы купить турпакет и далее ехать своей программой, чтобы потом это все сгорало , ты берешь только то что тебе нужно. В турпакете может не быть одноместного размещения, не понравившийся отель в отличие от пакета ты сам легко можешь сменить. Ехать в один отель за тридевять земель , чтобы проторчать там какую то неделю , отделавшись максимум несколькими д@бильными стандартными экскусиями для планктона - ну это же дико тупо. А большего турфирмы обычно не предлагают. Более того, залетев в Таиланд , вылететь домой ты можешь например с мальдив, посетив перед этим еще несколько стран потратив на это несколько сотен баксов а никакие не 5м. В случае с турфирмой тебе подобное если и смогут устроить подобное, то за сумму с четырмя нулями минимум.