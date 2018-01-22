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Найбільші фінансові
пастки туроператорів

Найбільші фінансові пастки туроператорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:26

  Surfer написав:Так вы про Жрать, Срать и Спать-с изволите , "путешествуя" по территории отеля плавая в бассейне вместе с какулями и еще чтоб клоун-аниматор развлекал , потому что своих мозгов занять себя не хватает ?

Чем плохо жрать, срать и спать и путешествовать по территории отеля? И да, конечно, клоун-аниматор пусть развлекает. В хороших отелях каждый день крутейшие вечерние шоу, сравнимые с лучшими цирковыми представлениями, певцы всякие-разные приезжают ёлки-тимати-киркоровы. Чтоб в бассейнах ничего не плавало, нужно отели по-дороже выбирать. Да и насчёт мозгов, я их использую, чтоб зарабатывать деньги, и плачу их за то, чтоб меня развлекали. Это одиночкам с друзьями и парам легко купить/арендовать снаряжение, нанять гида, носильщиков, повара и выбраться в поход. А если маленький ребёнок?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:39

Re: Найбільші фінансові пастки туроператорів

  Surfer написав:Более того, залетев в Таиланд , вылететь домой ты можешь например с мальдив, посетив перед этим еще несколько стран потратив на это несколько сотен баксов а никакие не 5м. В случае с турфирмой тебе подобное если и смогут устроить подобное, то за сумму с четырмя нулями минимум.

Все турфирмы устраивают, просчитывается всё что угодно. Да и в 1 отель лететь на все безвизовые 15 дней не сильно интересно. Проще разбить на несколько разных отелей, не доплачивая ни копейки, разве что за трансфер по желанию. В тот же Таиланд, я делил, например, на Паттайя > о.Чанг > Бангкок. Для примера, классный отель Mercure в Бангкоке, стоил через всякие букинги или оплату на месте около $64 за ночь, в турагенстве он же стоил $55. Перелёт с двоих тоже вышел где-то на $50-$100 дешевле в турагенстве, чем на самых дешевых сайтах.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1580
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