Найбільші фінансові пастки туроператорів

Додано: Вів 12 чер, 2018 01:07

"А свободных мест вы в сезон точно не найдёте(самолёт)"

"насчёт мозгов, я их использую, чтоб зарабатывать деньги, и плачу их за то, чтоб меня развлекали .. ёлки-тимати-киркоровы."

"Чем плохо путешествовать по территории отеля?"

Да и в 1 отель лететь на все безвизовые 15 дней не сильно интересно.

Для примера, классный отель Mercure в Бангкоке, стоил через всякие букинги или оплату на месте около $64 за ночь, в турагенстве он же стоил $55.

Замечательно - это все только в подтверждение того то о чем я говорил. Что такое турпакеты.Один решительно заявляет, хотя тут же находится несколько сотен доступных вариантов вылета в самый что ни на есть сезон.Другой про мозги :Вот не надо здесь пафоса про мозги - вот это вот все "ёлки-тимати-киркоровы" не совместимо с мозгами в принципе. Большинство адекватных доплатило бы чтобы этого не слышать и не видеть. Это все пакетный уровень. с таким как говорится на квадратном километре рядом не сядешь, нафиг такой "отдых" ?это вообще без корментариев, только в цытатнег.Совсем не удивителен оттуда же тезис "Чтоб в бассейнах ничего не плавало, нужно отели по-дороже выбирать". Клиент убежден что если чем больше заплатит тем меньше деpьма будет плавать - это вообще классика, находка для турфирм способных загнать ему тай с отелями по 55-65 баксов - но об этом ниже. И он не понимает что какули - это совсем не про деньги это производное от качества публики, от таких же с "А если маленький ребёнок?", где переход от детей до какулей - всего вопрос времени а не денег. Если какули выловят чуть быстрей чем в более дешевом отеле вам легче будет ? Плюс уровень пакетной ужравшейся публики типа "тагил" плебейскими развлечениями типа "елки-киркорова" подогретых оллинклюзивом идущих в бассейны все за тем же.То что эта же публика едет казалось бы на море но в качестве понтов главный аргумент "роскоши" - басейн с какулями , после обременяющего "странника" "путешествия по трерритории отеля" тоже немаловажный штрих к портрету.не такие они уж и безвизовые. 15 дней для тая все равно мало, если лететь пакетом почему не сделать нормальную визу на больший срок, и сейчас это стоит дешевле ВОА, ну наверно здесь какие то пакетные "изыски" - так "проще", "горит" жеж.В бангкоке жилье от 3 баксов. Бунгало со всеми удобствами на крутейших островах типа самуев-пхукетов, а на островах обычно все дороже материка, от 5$ - со всеми удобствами , прямо на центральных пляжах острова в 20-30 метрах до моря. за 10 баксов - жилье можно найти практически везде обычно это и кондишен, ТВ, вай фай, и все удобства. 20 баксов - это или шикарнейшшие аппартаменты со всем , или современыый одурительный коттеджный отель в обалденнейшей лагуне на девственных островах с уникальными ландшафтами, сродни симиланам, куда ни пхукетам ни самуям близко не подобраться, про БКК вообще молчу. Или там же коттеджи чуть попроще за 10. Уже за 20-30 баксов тонны отелей на любой вкус, но даже смысла туда смотреть нет потому как уже за 10-20 легко находится комфортнейшие предложения по всей стране включая острова. А вы тут рассказываете как в БКК, где отелей просто завались, вам агенство "спасительно" впарило отель за 55 который вам рядили за 64Вот что такое пакетные "туристы". вот это все как раз дешевые понты, отсутствие мозгов, и плата за это. Как в этом планктоне можно "отдыхать" и комфортно себя чувствовать под "киркорова" или плебейскими развлекухами от "аниматоров" в добавок к обожающему все это "тагилу" - ну не знаю, наверное надо быть таким же. При чем планктон - это самое политкорректное из всех более точных терминов. Ну вопросов нет - плавайте дальше, будучи на красном море в бассейнах с какулями под "киркорова", на радость турфмирмам. Для них такие находка.