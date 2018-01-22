Найбільші фінансові пастки туроператорів

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Surfer написав:Так вы про Жрать, Срать и Спать-с изволите , "путешествуя" по территории отеля плавая в бассейне вместе с какулями и еще чтоб клоун-аниматор развлекал , потому что своих мозгов занять себя не хватает ?
Чем плохо жрать, срать и спать и путешествовать по территории отеля? И да, конечно, клоун-аниматор пусть развлекает. В хороших отелях каждый день крутейшие вечерние шоу, сравнимые с лучшими цирковыми представлениями, певцы всякие-разные приезжают ёлки-тимати-киркоровы. Чтоб в бассейнах ничего не плавало, нужно отели по-дороже выбирать. Да и насчёт мозгов, я их использую, чтоб зарабатывать деньги, и плачу их за то, чтоб меня развлекали. Это одиночкам с друзьями и парам легко купить/арендовать снаряжение, нанять гида, носильщиков, повара и выбраться в поход. А если маленький ребёнок?
Surfer написав:Более того, залетев в Таиланд , вылететь домой ты можешь например с мальдив, посетив перед этим еще несколько стран потратив на это несколько сотен баксов а никакие не 5м. В случае с турфирмой тебе подобное если и смогут устроить подобное, то за сумму с четырмя нулями минимум.
Все турфирмы устраивают, просчитывается всё что угодно. Да и в 1 отель лететь на все безвизовые 15 дней не сильно интересно. Проще разбить на несколько разных отелей, не доплачивая ни копейки, разве что за трансфер по желанию. В тот же Таиланд, я делил, например, на Паттайя > о.Чанг > Бангкок. Для примера, классный отель Mercure в Бангкоке, стоил через всякие букинги или оплату на месте около $64 за ночь, в турагенстве он же стоил $55. Перелёт с двоих тоже вышел где-то на $50-$100 дешевле в турагенстве, чем на самых дешевых сайтах.
Замечательно - это все только в подтверждение того то о чем я говорил. Что такое турпакеты.
Один решительно заявляет
"А свободных мест вы в сезон точно не найдёте(самолёт)"
, хотя тут же находится несколько сотен доступных вариантов вылета в самый что ни на есть сезон.
Другой про мозги :
"насчёт мозгов, я их использую, чтоб зарабатывать деньги, и плачу их за то, чтоб меня развлекали .. ёлки-тимати-киркоровы."
Вот не надо здесь пафоса про мозги - вот это вот все "ёлки-тимати-киркоровы" не совместимо с мозгами в принципе. Большинство адекватных доплатило бы чтобы этого не слышать и не видеть. Это все пакетный уровень. с таким как говорится на квадратном километре рядом не сядешь, нафиг такой "отдых" ? "Чтобы меня развлекали" - только усиление "эффекта"
"Чем плохо путешествовать по территории отеля?"
это вообще без корментариев, только в цытатнег.
Совсем не удивителен оттуда же тезис "Чтоб в бассейнах ничего не плавало, нужно отели по-дороже выбирать". Клиент убежден что если чем больше заплатит тем меньше деpьма будет плавать - это вообще классика, находка для турфирм способных загнать ему тай с отелями по 55-65 баксов - но об этом ниже. И он не понимает что какули - это совсем не про деньги это производное от качества публики, от таких же с "А если маленький ребёнок?", где переход от детей до какулей - всего вопрос времени а не денег. Если какули выловят чуть быстрей чем в более дешевом отеле вам легче будет ? Плюс уровень пакетной ужравшейся публики типа "тагил" плебейскими развлечениями типа "елки-киркорова" подогретых оллинклюзивом идущих в бассейны все за тем же.
То что эта же публика едет казалось бы на море но в качестве понтов главный аргумент "роскоши" - басейн с какулями , после обременяющего "странника" "путешествия по трерритории отеля" тоже немаловажный штрих к портрету.
Да и в 1 отель лететь на все безвизовые 15 дней не сильно интересно.
не такие они уж и безвизовые. 15 дней для тая все равно мало, если лететь пакетом почему не сделать нормальную визу на больший срок, и сейчас это стоит дешевле ВОА, ну наверно здесь какие то пакетные "изыски" - так "проще", "горит" жеж.
Для примера, классный отель Mercure в Бангкоке, стоил через всякие букинги или оплату на месте около $64 за ночь, в турагенстве он же стоил $55.
В бангкоке такое количество отелей что размещение можно найти от 3 баксов. Бунгало со всеми удобствами на крутейших островах типа самуев-пхукетов, а на островах обычно все дороже материка, от 5$ - со всеми удобствами , прямо на центральных пляжах острова в 20-30 метрах до моря. за 10 баксов - жилье можно найти практически везде обычно это и кондишен, ТВ, вай фай, и все удобства. 20 баксов - это или шикарнейшие аппартаменты со всем , или современыый одурительный коттеджный отель в обалденнейшей лагуне на девственных островах с уникальными ландшафтами, сродни симиланам, куда ни пхукетам ни самуям близко не подобраться, про БКК вообще молчу. Или там же коттеджи чуть попроще за 10. Уже за 20-30 баксов тонны отелей на любой вкус, но даже смысла туда смотреть нет потому как уже за 10-20 легко находится комфортнейшие предложения по всей стране включая острова. А вы тут рассказываете как в БКК, где отелей просто завались, вам агенство "спасительно" впарило отель за 55 который вам рядили за 64
Вот что такое пакетные "туристы". вот это все как раз дешевые понты, отсутствие мозгов, и плата за это. Как в этом планктоне можно "отдыхать" и комфортно себя чувствовать под "киркорова" или плебейскими развлекухами от "аниматоров" в добавок к обожающему все это "тагилу" - ну не знаю, наверное надо быть таким же. При чем планктон - это самое политкорректное из всех более точных терминов. Ну вопросов нет - плавайте дальше, будучи на красном море в бассейнах с какулями под "киркорова", на радость турфмирмам. Для них такие находка.
Вам наверное повезло, что вы самый умный на этом форуме . Но явно не повезло нормально отдохнуть в хорошем отеле на красном море. Видимо у вас всё хорошее уже было или ещё будет впереди. Потому как подходить к вопросу есть моё мнение, а все остальные неправильные это ненормально. Поэтому все форумчане думаю пожелают вам везения попасть в хороший отель на красном море (не обязательно Египте) без какулей, планктона, тагила, пьянных англичан, ну и так далее.
Surfer написав: 20 баксов - это или шикарнейшие аппартаменты со всем , или современыый одурительный коттеджный отель в обалденнейшей лагуне на девственных островах с уникальными ландшафтами, сродни симиланам, куда ни пхукетам ни самуям близко не подобраться, про БКК вообще молчу.
Я так понимаю вы практически, а не теоретически прошли через процитированное. Где смотреть предложения за 20 долл. шикарнейших отелей/апартаментов на девственных островах, чтобы не переплачивать кровосисям из агентств ?
vladimir07 написав:Где смотреть предложения за 20 долл. шикарнейших отелей/апартаментов на девственных островах, чтобы не переплачивать кровосисям из агентств ?
за 20 долларов можно найти разьве что в межсезонье, когда в этих странах полный "голяк", а предложение в туристический сезон как минимум в 3-5 раз дороже...
Да ну... за 20 долл можно легко найти себе номер на том же побережье Таиланда, если не лезть в раскрученные места и брать на месте, а не через Букинг https://forum.awd.ru/topic343843.html "Цена вопроса на 1 чел: 250 бат/ночь х 5 ночей =1250 бат." Доллар примерно равен 30 батам
antey1969 написав:Да ну... за 20 долл можно легко найти себе номер на том же побережье Таиланда, если не лезть в раскрученные места
Ratatui написав:Вам наверное повезло, что вы самый умный на этом форуме . Но явно не повезло нормально отдохнуть в хорошем отеле на красном море. Видимо у вас всё хорошее уже было или ещё будет впереди. Потому как подходить к вопросу есть моё мнение, а все остальные неправильные это ненормально. Поэтому все форумчане думаю пожелают вам везения попасть в хороший отель на красном море (не обязательно Египте) без какулей, планктона, тагила, пьянных англичан, ну и так далее.
сакрказм не уместен , тем более это "есть моё мнение, а все остальные неправильные" потому что я привожу реальные цифры, свой реальный опыт который по факту оказывается куда более выгодным , а не разводки от туроператоров пакетников.
но и на сарказм отвечу : был себе дворник, очень на Карла Маркса похож. Начальство вызвало и говорит ему: Хоть бы бороду сбрил. Неудобно как-то получается - двойник Маркса мусор по улице метёт ... - Бороду то сбрить можно... А умище куда девать?
а за добрые пожелания - если они искренние - не откажусь , спасибо.
за 20 долларов можно найти разьве что в межсезонье, когда в этих странах полный "голяк"...
за 20 долл можно легко найти себе номер на том же побережье Таиланда, если не лезть в раскрученные места и брать на месте,
большая часть моих описанных предложений - это высокий сезон, и в центральных зонах и не в каких третьих-пятых линиях. Если это пхукет , то это бангла или в нескольких минутах хотьбы от нее, патонг никаких не 20 а 10 долл шикарнейшие аппартаменты. Если это Самуи - то топовый пляж в окружении кучи ресторанов и т.д. еще дешевле. Бунгало прямо у моря. Такие предложения на дороге не валяются - их нужно искать, хотя частично можно и через нет найти. 20 уев это уже искать практически ничего не надо - навалом. То же самое Паттая. Может быть это не новый год но высокий сезон. Краби, ЧангМаи, Сураттани там все еще дешевле.
Surfer написав:большая часть моих описанных предложений - это высокий сезон, и в центральных зонах и не в каких третьих-пятых линиях. Если это пхукет , то это бангла или в нескольких минутах хотьбы от нее, патонг никаких не 20 а 10 долл шикарнейшие аппартаменты. Если это Самуи - то топовый пляж в окружении кучи ресторанов и т.д. еще дешевле. Бунгало прямо у моря. Такие предложения на дороге не валяются - их нужно искать, хотя частично можно и через нет найти. 20 уев это уже искать практически ничего не надо - навалом. То же самое Паттая. Может быть это не новый год но высокий сезон. Краби, ЧангМаи, Сураттани там все еще дешевле.
Если взять с запасом в два с половиной раза - 50 долл. , то можно прибывать на Самуи заранее ничего не бронируя, вообще ничем не интересуясь и ходить выбирать жилье без риска не найти ? А разница в цене перелета чартером и обычным рейсом не съест экономию ?