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пастки туроператорів

Найбільші фінансові пастки туроператорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:40

  safonovstanislav написав:Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.
Это я про остров Чанг писал.


Вот цена ближе реальности.
Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?
vladimir07
 
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