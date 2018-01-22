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Найбільші фінансові пастки туроператорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:40
safonovstanislav написав:
Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.
Это я про остров Чанг писал.
Вот цена ближе реальности.
Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?
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vladimir07
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:36
vladimir07 написав:
safonovstanislav написав:
Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.
Это я про остров Чанг писал.
Вот цена ближе реальности.
Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?
Да цены в тае очень индивидуальны как повезет. Скандинавские дедушки могут снимать номер с 20 летней тайкой с полным обслуживанием баксов за 40 в сутки. Ну, а в сторону плюс 10-20-30 и так далее баксов тут уж как душа пожелает выбирай всё, что хочешь.
В Доминикане наоборот тётки из америки и Канады себе самцов латиносов орендуют в сутки от 50 бакинских. При этом жилья помимо гостиниц тоже хватает и выллы и апартаменты и комнаты. Всё под разные кошельки.
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