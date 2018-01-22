RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найбільші фінансові
пастки туроператорів

Найбільші фінансові пастки туроператорів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:40

  safonovstanislav написав:Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.
Это я про остров Чанг писал.


Вот цена ближе реальности.
Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:36

  vladimir07 написав:
  safonovstanislav написав:Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.
Это я про остров Чанг писал.


Вот цена ближе реальности.
Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?


Да цены в тае очень индивидуальны как повезет. Скандинавские дедушки могут снимать номер с 20 летней тайкой с полным обслуживанием баксов за 40 в сутки. Ну, а в сторону плюс 10-20-30 и так далее баксов тут уж как душа пожелает выбирай всё, что хочешь.
В Доминикане наоборот тётки из америки и Канады себе самцов латиносов орендуют в сутки от 50 бакинских. При этом жилья помимо гостиниц тоже хватает и выллы и апартаменты и комнаты. Всё под разные кошельки.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5780
З нами з: 30.11.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:14

  antey1969 написав:
  Cler написав:
  vladimir07 написав:Где смотреть предложения за 20 долл. шикарнейших отелей/апартаментов на девственных островах, чтобы не переплачивать кровосисям из агентств ?

за 20 долларов можно найти разьве что в межсезонье, когда в этих странах полный "голяк", а предложение в туристический сезон как минимум в 3-5 раз дороже...

Да ну... за 20 долл можно легко найти себе номер на том же побережье Таиланда, если не лезть в раскрученные места и брать на месте, а не через Букинг
https://forum.awd.ru/topic343843.html
"Цена вопроса на 1 чел: 250 бат/ночь х 5 ночей =1250 бат."
Доллар примерно равен 30 батам

речь шла о "шикарнейших отелей/апартаментов", а 250 бат за ночь - это эконом вариант...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 15.07.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:25

  vladimir07 написав:
  safonovstanislav написав:Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.
Это я про остров Чанг писал.


Вот цена ближе реальности.
Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?

Через агенство. Приехали на пароме на остров в отель, а там номер капец, даже без балкона. Предложили за доплату виллу шикарную, я даже не знал, что такие бывают, тем более по такой цене. Конечно же согласились. В Тае цены действительно ниже, чем на других курортах, но не такие копейки, как тут пишут. В другой стране такая вилла будет стоить минимум x3. Опять же, просто нет смысла потратить $1000 на перелёт за двоих, и снимать жильё за $20 за ночь, живя в бомж условиях. Действительно, можно целый день гулять, приходить в отель в 2 ночи, а в 5-7 утра ехать на экскурсию, досыпая в автобусе, что мы благополучно и делали в Паттайе. Там уже не так важно какой отель, лишь бы была кровать и горячая вода. Но, всему есть предел. Если платишь меньше за отель, то, как минимум, платишь больше за такси. В Паттайе мы ходили по районам, где люди арендуют совсем дешёвое жильё. Тоже, наверное, жить можно. Но, заплатив совсем небольшие деньги, около $40 за ночь, мы в Паттайе жили в самом центре, возле самого крупного торгового центра, рядом со шлюшатничей набережной, рядом с "рынок авеню", до walking street 800 метров, ну и массажи делать недалеко, в пределах 200 метров от отеля около 5 массажных салонов, в отеле бассейн, ещё и шикарные завтраки шведский стол. Там мы были всего 4 ночи. Но, вот вопрос, за 4 ночи мы отдали $160, и отдохнули с комфортом. Ну, пусть даже $140 сэкономить из этих денег, и жить, как тут предлагают за $5 за ночь. Но какой смысл? Это не те деньги, по сравнению со стоимостью перелёта, чтоб из-за их экономии, жить в клоповнике рядом с огромными крысами и тараканами, которых в Паттайе ооочень много, ещё и где-то на окраине
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 10.05.14
Подякував: 103 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які фінансові переваги у ОСББ (інфографіка) 1, 2
R2 » Нед 13 тра, 2018 09:10
17 842
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 14:43
rjkz
Goldman Sachs назвав найбільші західні компанії, які...
R2 » Пон 16 кві, 2018 21:52
4 267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 16:34
Sommer
Дмитро Баюл: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Про новий...
R2 » Пон 22 січ, 2018 11:12
1 302
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 11:12
Деньги

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10092)
12.06.2018 23:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.