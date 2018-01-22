Найбільші фінансові пастки туроператорів

Додано: Вів 12 чер, 2018 22:25

vladimir07 написав: safonovstanislav написав: Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.

Это я про остров Чанг писал. Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.Это я про остров Чанг писал.



Вот цена ближе реальности.

Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ? Вот цена ближе реальности.Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?

Через агенство. Приехали на пароме на остров в отель, а там номер капец, даже без балкона. Предложили за доплату виллу шикарную, я даже не знал, что такие бывают, тем более по такой цене. Конечно же согласились. В Тае цены действительно ниже, чем на других курортах, но не такие копейки, как тут пишут. В другой стране такая вилла будет стоить минимум x3. Опять же, просто нет смысла потратить $1000 на перелёт за двоих, и снимать жильё за $20 за ночь, живя в бомж условиях. Действительно, можно целый день гулять, приходить в отель в 2 ночи, а в 5-7 утра ехать на экскурсию, досыпая в автобусе, что мы благополучно и делали в Паттайе. Там уже не так важно какой отель, лишь бы была кровать и горячая вода. Но, всему есть предел. Если платишь меньше за отель, то, как минимум, платишь больше за такси. В Паттайе мы ходили по районам, где люди арендуют совсем дешёвое жильё. Тоже, наверное, жить можно. Но, заплатив совсем небольшие деньги, около $40 за ночь, мы в Паттайе жили в самом центре, возле самого крупного торгового центра, рядом со шлюшатничей набережной, рядом с "рынок авеню", до walking street 800 метров, ну и массажи делать недалеко, в пределах 200 метров от отеля около 5 массажных салонов, в отеле бассейн, ещё и шикарные завтраки шведский стол. Там мы были всего 4 ночи. Но, вот вопрос, за 4 ночи мы отдали $160, и отдохнули с комфортом. Ну, пусть даже $140 сэкономить из этих денег, и жить, как тут предлагают за $5 за ночь. Но какой смысл? Это не те деньги, по сравнению со стоимостью перелёта, чтоб из-за их экономии, жить в клоповнике рядом с огромными крысами и тараканами, которых в Паттайе ооочень много, ещё и где-то на окраине