Найбільші фінансові пастки туроператорів

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safonovstanislav написав:Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны. Это я про остров Чанг писал.
Вот цена ближе реальности. Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?
safonovstanislav написав:Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны. Это я про остров Чанг писал.
Вот цена ближе реальности. Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?
Да цены в тае очень индивидуальны как повезет. Скандинавские дедушки могут снимать номер с 20 летней тайкой с полным обслуживанием баксов за 40 в сутки. Ну, а в сторону плюс 10-20-30 и так далее баксов тут уж как душа пожелает выбирай всё, что хочешь. В Доминикане наоборот тётки из америки и Канады себе самцов латиносов орендуют в сутки от 50 бакинских. При этом жилья помимо гостиниц тоже хватает и выллы и апартаменты и комнаты. Всё под разные кошельки.
vladimir07 написав:Где смотреть предложения за 20 долл. шикарнейших отелей/апартаментов на девственных островах, чтобы не переплачивать кровосисям из агентств ?
за 20 долларов можно найти разьве что в межсезонье, когда в этих странах полный "голяк", а предложение в туристический сезон как минимум в 3-5 раз дороже...
Да ну... за 20 долл можно легко найти себе номер на том же побережье Таиланда, если не лезть в раскрученные места и брать на месте, а не через Букинг https://forum.awd.ru/topic343843.html "Цена вопроса на 1 чел: 250 бат/ночь х 5 ночей =1250 бат." Доллар примерно равен 30 батам
речь шла о "шикарнейших отелей/апартаментов", а 250 бат за ночь - это эконом вариант...
safonovstanislav написав:Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны. Это я про остров Чанг писал.
Вот цена ближе реальности. Это вы самостоятельно предварительно заказывали виллу и перелет регулярный, а не через агентство ?
Через агенство. Приехали на пароме на остров в отель, а там номер капец, даже без балкона. Предложили за доплату виллу шикарную, я даже не знал, что такие бывают, тем более по такой цене. Конечно же согласились. В Тае цены действительно ниже, чем на других курортах, но не такие копейки, как тут пишут. В другой стране такая вилла будет стоить минимум x3. Опять же, просто нет смысла потратить $1000 на перелёт за двоих, и снимать жильё за $20 за ночь, живя в бомж условиях. Действительно, можно целый день гулять, приходить в отель в 2 ночи, а в 5-7 утра ехать на экскурсию, досыпая в автобусе, что мы благополучно и делали в Паттайе. Там уже не так важно какой отель, лишь бы была кровать и горячая вода. Но, всему есть предел. Если платишь меньше за отель, то, как минимум, платишь больше за такси. В Паттайе мы ходили по районам, где люди арендуют совсем дешёвое жильё. Тоже, наверное, жить можно. Но, заплатив совсем небольшие деньги, около $40 за ночь, мы в Паттайе жили в самом центре, возле самого крупного торгового центра, рядом со шлюшатничей набережной, рядом с "рынок авеню", до walking street 800 метров, ну и массажи делать недалеко, в пределах 200 метров от отеля около 5 массажных салонов, в отеле бассейн, ещё и шикарные завтраки шведский стол. Там мы были всего 4 ночи. Но, вот вопрос, за 4 ночи мы отдали $160, и отдохнули с комфортом. Ну, пусть даже $140 сэкономить из этих денег, и жить, как тут предлагают за $5 за ночь. Но какой смысл? Это не те деньги, по сравнению со стоимостью перелёта, чтоб из-за их экономии, жить в клоповнике рядом с огромными крысами и тараканами, которых в Паттайе ооочень много, ещё и где-то на окраине
Я не знаю где вы такие цены находите, наверное только в своих фантазиях. За $20 за ночь ещё может и можно найти какой-нибудь бабушкин клоповник в 10-й линии от моря. Всё, что ниже, это или фантазии, или совсем вдали от цивилизации. Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.
Яркий пример пакетника - невменяемый какой то. И почему я должен вот этому что то еще доказывать ? Я не писал про 20 и клоповник. Я писал про 10 со всеми удобствами в шаговой доступности от моря - не более 5-10 минут хода в центральных зонах. Или 5 на пляже уютнейшее бунгало со всему удобствами. 20 это вилла по вашему в таких местах до которых вашему чангу как до луны рачки.
просто для примера патонг можно сказать туристический центр пхукета, 9 минут ходьбы до центрального пляжа 232 грн или 9 баксов двуместный номер со всеми удобствами , пишут про бассейн и фитнесс зал.
или вот , тоже 9 мин ходьбы до пляжа :
тоже бабушкин клоповник с крысами ?
и таких вариантов туча. Чушь что в сезон все стоит в разы дороже. Я жил зимой в не худших условиях еще ближе к центру за те же деньги. Местные тоже подтверждали что цены меняются не сильно, если вообще меняются. И кстати говоря Пхукет и Самуи считаются на голову выше вонючей паттаи, где вы влошились в 40 баксов за невесть что. Это вы там про мозги писали ? Вы себе явно льстите.
Это я про остров Чанг писал. В Паттайе вообще противопоказано купаться в море, тем более в центральных районах, там проститутки на пляже живут, моются, срут, ссут. Вот там действительно лучше в воду не заходить. А не в бассейнах в отелях.
В паттае , "путешественик по территориям отелей, вы наш", все вменяемые едут купаться на Ко лан на водных "трамваях" курсирующих постоянно за бакс в одну сторону кто хочет на спидбоате с чистейшей водой с видимостью в 5 метров и выше. Пакет он и есть пакет.
Ко Чанг для Таиланда это как для Украины криворожский "спа" курорт с видом на гранитный карьер під затишне цверкотіння ̶ц̶и̶к̶а̶д̶ дозіметричного пристрою. То что вам влошили в тамошнем "кривом роге" хату за $320 в сутки это мягко говоря зрада а не перемога. Массаж в тае стоит 5-7$ на каждом углу. Говорить что при суточной аренде в 320 баксов вам еще ежедневный массаж делали - это настолько дешевый понт и дикое лоховство как гордиться кепкой которая вам досталась в подарок при покупке феррари.
Варианты с выносными бассейнами - утесами с видом на рисовые терассы от 70 100-150
Подчеркну это всемирно известный курорт а не какой то задрипанный ко Чанг. это просто чтобы подчеркнуть насколько вы влошились со своим чангом своими пакетными мозгами. То что вас там развели на 320 в сутки явно не предмет для гордостию В общем диагноз ясен и давно. Пакет - это диагноз. И не надо больше про мозги - это явно не ваше.
Ну а смысл в том море, тем более в Турции. В Египте ещё ладно, там рыбки всякие красивые, пару раз посмотреть можно. Но, мне не добавляет удовольствия плавать в пересоленных морях. Самые хорошие моря для купания - в Украине, в той же Одессе или Ялте. Я еду в курортные страны купаться в бассейнах, а не в море
А вообще, Тайланд, хоть и дешёвая страна, но не дешевле Украины.
Так о чем и речь - ваше это все - жрать спать и с.. - это про все что угодно - но не про путешествия. Сейчас в Украине спа курортов как .. не надо никуда ехать. Вон то же Немо в одессе - понтов выше крыши. и стоит как чанг - зачем зря деньги из страны вывозить ? Серьезно , без всякого сарказма. Сам планировал ехать - но как то не хочется. Про дешевизну в целом согласен и природа у нас ничем не хуже. У нас очень не плохо на самом деле для жизни. Чеки с местных спа-курортов для соседей и знакомых можете под стекло и в рамку на стенку чтоб показывать. А на массаже попросите местную массажистку сделать тайский прищур.