Найбільші фінансові пастки туроператорів

Додано: Сер 13 чер, 2018 02:03

Я не знаю где вы такие цены находите, наверное только в своих фантазиях. За $20 за ночь ещё может и можно найти какой-нибудь бабушкин клоповник в 10-й линии от моря. Всё, что ниже, это или фантазии, или совсем вдали от цивилизации.

Лично я, с женой, вполне комфортно разместился на огромной вилле с видом и выходом на море, личным бассейном и ежедневными тайскими массажами, всего за $320 за ночь. У меня ведь, как вы пишите про мозг, он есть, чтоб не отдыхать в бомж условиях, потратив на перелёт кучу денег и больше суток времени в обе стороны.



Это я про остров Чанг писал. В Паттайе вообще противопоказано купаться в море, тем более в центральных районах, там проститутки на пляже живут, моются, срут, ссут. Вот там действительно лучше в воду не заходить. А не в бассейнах в отелях.



Ну а смысл в том море, тем более в Турции. В Египте ещё ладно, там рыбки всякие красивые, пару раз посмотреть можно. Но, мне не добавляет удовольствия плавать в пересоленных морях. Самые хорошие моря для купания - в Украине, в той же Одессе или Ялте. Я еду в курортные страны купаться в бассейнах, а не в море



А вообще, Тайланд, хоть и дешёвая страна, но не дешевле Украины.



Яркий пример пакетника - невменяемый какой то. И почему я должен вот этому что то еще доказывать ? Я не писал про 20 и клоповник. Я писал про 10 со всеми удобствами в шаговой доступности от моря - не более 5-10 минут хода в центральных зонах. Или 5 на пляже уютнейшее бунгало со всему удобствами. 20 это вилла по вашему в таких местах до которых вашему чангу как до луны рачки.патонг можно сказать туристическийили вот , тоже 9 мин ходьбы до пляжа :тоже бабушкин клоповник с крысами ?и таких вариантов туча. Чушь что в сезон все стоит в разы дороже. Я жил зимой в не худших условиях еще ближе к центру за те же деньги. Местные тоже подтверждали что цены меняются не сильно, если вообще меняются. И кстати говоря Пхукет и Самуи считаются на голову выше вонючей паттаи, где вы влошились в 40 баксов за невесть что. Это вы там про мозги писали ? Вы себе явно льстите.В паттае , "путешественик по территориям отелей, вы наш", все вменяемые едут купаться на Ко лан на водных "трамваях" курсирующих постоянно за бакс в одну сторону кто хочет на спидбоате с чистейшей водой с видимостью в 5 метров и выше. Пакет он и есть пакет.Ко Чанг для Таиланда это как для Украины криворожский "спа" курорт с видом на гранитный карьер під затишне цверкотіння ̶ц̶и̶к̶а̶д̶ дозіметричного пристрою. То что вам влошили в тамошнем "кривом роге" хату за $320 в сутки это мягко говоря зрада а не перемога. Массаж в тае стоит 5-7$ на каждом углу. Говорить что при суточной аренде в 320 баксов вам еще ежедневный массаж делали - это настолько дешевый понт и дикое лоховство как гордиться кепкой которая вам досталась в подарок при покупке феррари.Для примера - известнейшее во всем мире место на балиВарианты с выносными бассейнами - утесами с видом на рисовые терассы от 70 100-150Подчеркну это всемирно известный курорт а не какой то задрипанный ко Чанг. это просто чтобы подчеркнуть насколько вы влошились со своим чангом своими пакетными мозгами. То что вас там развели на 320 в сутки явно не предмет для гордостию В общем диагноз ясен и давно. Пакет - это диагноз. И не надо больше про мозги - это явно не ваше.Так о чем и речь - ваше это все - жрать спать и с.. - это про все что угодно - но не про путешествия. Сейчас в Украине спа курортов как .. не надо никуда ехать. Вон то же Немо в одессе - понтов выше крыши. и стоит как чанг - зачем зря деньги из страны вывозить ? Серьезно , без всякого сарказма. Сам планировал ехать - но как то не хочется. Про дешевизну в целом согласен и природа у нас ничем не хуже. У нас очень не плохо на самом деле для жизни. Чеки с местных спа-курортов для соседей и знакомых можете под стекло и в рамку на стенку чтоб показывать. А на массаже попросите местную массажистку сделать тайский прищур.