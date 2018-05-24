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Бориспіль потрапив до списку
найгірших аеропортів року

Бориспіль потрапив до списку найгірших аеропортів року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:21

Бориспіль потрапив до списку найгірших аеропортів року

Пропонуємо до обговорення:
Експерти пояснюють, що причина не в поганих показниках, а в зростанні конкуренції на ринку.

Дивися повний текст Бориспіль потрапив до списку найгірших аеропортів року.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:22

Интересно какое место занял Сингапур?
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