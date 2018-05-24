Експерти пояснюють, що причина не в поганих показниках, а в зростанні конкуренції на ринку.
Дивися повний текст Бориспіль потрапив до списку найгірших аеропортів року.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 16:21
Бориспіль потрапив до списку найгірших аеропортів року
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Дивися повний текст Бориспіль потрапив до списку найгірших аеропортів року.
Додано: Пон 11 чер, 2018 01:27
5 место
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