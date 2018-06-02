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Українці стали частіше
звертатися до ломбардів

Українці стали частіше звертатися до ломбардів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:43

Українці стали частіше звертатися до ломбардів

Пропонуємо до обговорення:
Люди здають найцінніше заради ліків і комуналки.

Дивися повний текст Українці стали частіше звертатися до ломбардів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:43

что сказать натворили со страной...а как все было хорошо до 2014 года...
100% гривня.
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diplomnet
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ещё не вечер...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:41

На следующих выборах победит кандидат с лозунгом "Жити знову по-старому"
victor_kandalov
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:12

Похоже на заказную статью, проплаченную оппозицией, против нашего уважаемого Президента Петра Алексеевича Порошенко.
Егор
 
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