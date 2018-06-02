RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці стали частіше
звертатися до ломбардів

Українці стали частіше звертатися до ломбардів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:43

Українці стали частіше звертатися до ломбардів

Пропонуємо до обговорення:
Люди здають найцінніше заради ліків і комуналки.

Дивися повний текст Українці стали частіше звертатися до ломбардів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82476
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:43

что сказать натворили со страной...а как все было хорошо до 2014 года...
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 03.03.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:39

ещё не вечер...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1230
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:41

На следующих выборах победит кандидат с лозунгом "Жити знову по-старому"
victor_kandalov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 02.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:12

Похоже на заказную статью, проплаченную оппозицией, против нашего уважаемого Президента Петра Алексеевича Порошенко.
Егор
 
Повідомлень: 265
З нами з: 04.05.17
Подякував: 67 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:22

Та да, ломбарды сейчас тема очень популярная, судя по тому с какой скоростью они открываются на каждом шагу. Кто-то несет от безвыходности туда всё подряд, кто-то грабит прохожих и живет за счет сдаваемых в ломбарды смартфонов, а люмпены и малолетки пасутся круглосуточно в игровых салонах, и сносят в те же ломбарды из дома всё что только под руки попадется. Не так давно проходил мимо парочки таксистов-частников, и один другого в автоматы зазывал, а тот кричал через смех, что не за что- вся квартира уже в ломбарде заложена! : )
Правдоруб
 
Повідомлень: 725
З нами з: 17.07.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:39

Re: Українці стали частіше звертатися до ломбардів

"найбільше відзначився чоловік, який прийшов і цілком серйозно запитав: чи можна здати хоч за якусь суму сепаратиста”, – розповіли в одному зі столичних ломбардів.

Зачет. Народ понимает кто всему виной - овощная власть приведшая войну в страну и коллаборанты оккупантов - рашистов.
Surfer
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 01:14

Тільки наші люди спочатку беруть в Ельдорадо телевізор в кредит, а потім несуть його в ломбард, щоби цей кредит погасити.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 285
З нами з: 24.05.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 01:30

  Егор написав:Похоже на заказную статью, проплаченную оппозицией, против нашего уважаемого Президента Петра Алексеевича Порошенко.

Не правильно написал, правильно - нашего дарагога ̶Л̶е̶о̶н̶и̶д̶а̶ ̶И̶л̶ь̶и̶ч̶а̶ 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5426
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2707 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших 1, 2, 3
R2 » Сер 06 чер, 2018 13:23
20 1065
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 22:21
Ratatui
Як ставляться українці до боротьби з корупцією в країні...
R2 » П'ят 01 чер, 2018 19:08
3 168
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 01:40
NetSerpent
Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних...
R2 » Сер 30 тра, 2018 09:30
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 09:30
shev4uk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7116)
11.06.2018 02:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.